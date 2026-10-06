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06 октября, 12:15

Экология

В Москве сохраняют уникальное биоразнообразие зеленых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экосистемы Москвы сохраняют уникальное биоразнообразие, показало комплексное обследование 11 особо охраняемых природных территорий общей площадью 13 тысяч гектаров. Об этом рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

В ходе исследования ученые обнаружили редкие виды, в том числе те, которые долгое время считались исчезнувшими. В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" впервые с 1997 года нашли обыкновенного вьюна и единственную в столице популяцию прыткой ящерицы.

В заказнике "Долина реки Сетунь" с помощью анализа ДНК окружающей среды получили признаки присутствия европейской норки, а в "Теплом Стане" подтвердили следы лося и кабана. В "Тропаревском" обнаружили водоем, где размножается редкий гребенчатый тритон.

Самыми богатыми по числу видов признали природно-исторические парки "Москворецкий" и "Битцевский лес". В "Москворецком" выявили большое разнообразие растений и насекомых, включая мох Dicranum viride из Красной книги России. "Битцевский лес" стал основным резерватом редких птиц.

При обследовании впервые применили комплексный подход: полевые наблюдения дополнили анализом ДНК окружающей среды и климатическим моделированием. Расчеты показали, что крупные зеленые территории в среднем на четыре градуса прохладнее зон с плотной застройкой. При сокращении площади ООЗТ температура воздуха в среднем может вырасти на два градуса, а во время аномальной жары – на 3,2–3,5 градуса.

Полученные результаты планируют использовать для сохранения редких видов, зонирования ООЗТ и формирования единого зеленого каркаса Москвы. Кроме того, в столице утвердили перечень из 31 инвазивного вида растений, распределив их по степени угрозы и мерам борьбы.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье бобры начали готовиться к холодам – они запасают корм, латают хатки и укрепляют плотины. Как рассказал эколог Тимур Усманов, следы животных можно встретить в Серебряном бору, у Строгинского мыса, на Яузе, в Митине, Печатниках, в пойме Сетуни и в ТиНАО.

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