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06 октября, 12:22

Транспорт

Режим работы вестибюлей станции "Деловой центр" будет временно изменен 6 октября

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Режим работы выходов станции "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий временно изменится 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки связаны с проведением массовых мероприятий. По этой причине с 15:30 до 22:00 выходы № 4 и 5 будут работать только на вход. Для выхода со станции пассажирам нужно будет воспользоваться выходами № 1, 2 и 3.

Горожан и гостей столицы попросили соблюдать требования сотрудников Московского метрополитена и заранее планировать свои маршруты.

Ранее расписание поездов скорректировали на некоторых пригородных маршрутах Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в Московской и Смоленской областях. Изменения носят временный характер и связаны с модернизацией инфраструктуры. Работы затрагивают участок Шатура – Кривандино, где обновляют системы энергообеспечения.

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