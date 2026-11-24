Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Недвижимость, которую специально приобретали или использовали исключительно для преступной деятельности, может быть конфискована. Это касается и жилья, специально купленного для фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом говорится в поправках в постановление пленума Верховного суда 2018 года о конфискации имущества, передает РИА Новости.

Заседание вел председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов. Согласно поправкам, конфискации также подлежит имущество, в частности дом или гараж, в котором размещалась лаборатория по производству наркотических средств.

Кроме того, суд может изъять недвижимость и при отсутствии в деле отдельного постановления, в котором жилье признается вещественным доказательством. Аналогичная ситуация с судебным решением об аресте – достаточно, чтобы преступная роль объекта была доказана и отражена в обвинительном заключении.

Ранее Верховный суд разрешил конфисковывать автомобили, которые зарегистрированы на другого человека, но куплены обвиняемым и использованы при совершении преступления. Теперь суды обязаны конфисковывать имущество при наличии законных оснований. Судебная инстанция также внесла поправки в дела о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и вождении без прав.