Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/museumchornobyl

Медсестра Людмила Джулай, участвовавшая в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, умерла на Украине на 80-м году жизни. Она одной из первых пришла на помощь пострадавшим после катастрофы 1986 года, сообщила пресс-служба музея "Чернобыль" в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ).

Джулай приехала в строившуюся Припять в 1971 году. Сначала она работала фельдшером неотложной помощи в местной амбулатории, а после открытия поликлиники стала первой цеховой медсестрой для работников ЧАЭС. С 1975 года она была ассистентом психиатра-нарколога.

Об аварии на ЧАЭС Джулай узнала по телефону от знакомой утром 26 апреля 1986 года. Уже в 06:00 она прибыла в Припятскую медико-санитарную часть и включилась в помощь пострадавшим. В течение 12 часов медсестра работала с облученными, которые не получили йодную профилактику.

В мае 1986 года Джулай провела восемь 12-часовых смен в медпункте административно-бытового корпуса ЧАЭС. Во время одной из них загорелись кабельные тоннели третьего и четвертого энергоблоков. Медсестра помогала пожарным.

В Чернобыле она продолжала работать до марта 1994 года. После этого Джулай участвовала в деятельности общественных организаций, помогала создавать музей Чернобыля в одной из киевских школ и рассказывала о пережитом.

В 2026 году исполнилось 40 лет со дня аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Ранее глава МЧС России Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что министерство занимается сохранением памяти о событиях 26 апреля 1986 года, о героизме тех, кто ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы.