29 апреля, 18:10

Общество

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС выплатили по 10 тыс рублей к годовщине катастрофы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и эвакуированные из зоны поражения россияне получили единовременную выплату в преддверии 40-й годовщины аварии. Такое распоряжение поступило от губернаторов четырех регионов, сообщает газета "Известия".

Например, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился выплатить по 10 тысяч рублей жителям региона, которые перенесли лучевую болезнь или иные заболевания в связи с катастрофой. Кроме того, выплаты также положены и их детям, если у них были обнаружены генетические последствия от радиации.

Кроме того, по 5 тысяч рублей получили эвакуированные жители зоны поражения и члены семей погибших от облучения участников ликвидации катастрофы.

В Крыму чернобыльцам выплатили от 5 до 10 тысяч рублей, в то время как в Красноярском и Алтайском крае размер выплаты составил 5 тысяч – это единая сумма для ликвидаторов, их родителей, детей и вдов.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года ежемесячные выплаты чернобыльцам выросли на 5,6%.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что министерство занимается сохранением памяти о событиях 26 апреля 1986 года, о героизме тех, кто ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы. Каждый год ведомство проводит фестивали детского и юношеского творчества, посвященные подвигу пожарных-ликвидаторов аварии.

