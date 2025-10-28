Полностью синих собак обнаружили около Чернобыльской АЭС

Фото: ТАСС/AP Photo/Oleksandr Ratushniak

Собак с синей окраской обнаружили в окрестностях Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на материал The Sun.

Полностью синих животных выявили сотрудники благотворительной организации "Собаки Чернобыля", которые занимаются их отлавливанием и стерилизацией.

"Мы не совсем понимаем, что происходит", – заявили специалисты.

Однако, как отмечается, синий окрас собак вряд ли связан с радиацией. Вероятнее всего, "они вляпались в какую-то химию". Эксперты отметили, что животные выглядят активными и здоровыми.

В 2023 году ученые из Университета Южной Каролины и Национального института исследования генома человека проанализировали данные о более чем 300 собаках, обитающих в зоне отчуждения и за ее пределами.

Выяснилось, что животные, находившиеся вблизи Чернобыльской АЭС, отличались выносливостью. Эксперты предположили, что эти собаки смогли эволюционировать быстрее.

