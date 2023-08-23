Биологи объяснили причины появления детеныша жирафа без пятен в США

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Биологи рассказали, почему в американском зоопарке родился детеныш жирафа без пятен, сообщает RT.

По словам замдиректора по научной работе Государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" Александра Липковича, аномалии окраски встречаются у животных довольно часто. Он отметил, что такие генетические сбои происходят регулярно, и если это не приводит к гибели животного, то такие варианты окраски могут генетически закрепиться в популяции.

Липкович подчеркнул, что это возможно в случае, если окраска не играет важной роли для выживания.

К примеру, для видов, имеющих криптическую окраску и маскирующихся за ее счет от хищников, отклонение грозит гибелью.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус сообщил, что мутации и отклонения в окраске встречаются с разной частотой в разных популяциях животных одного вида, обитающих в разных регионах.

"Я занимаюсь пятнистыми божьими коровками. В Европе вид, который я изучаю, всегда с пятнами, а где-то на юге, в Средней Азии, можно найти коровок того же вида уже без пятен. Это явление называется генетическим полиморфизмом", – отметил он.

Биолог также привел в качестве примера различие в окраске пантер и пятнистых леопардов, которые относятся к одному виду и отличаются только внешне.

Ранее сообщалось, что единственный в мире жираф без пятен родился в частном зоопарке Брайтс в штате Теннесси США. Эксперты считают, что это единственный в мире сетчатый жираф с однотонным окрасом.

Директор зоопарка Тони Брайт рассказал, что появление на свет такого особенного жирафа "поможет привлечь внимание мировой общественности" к проблеме сокращения популяции этого вида животных. За последние 30 лет 40% популяции диких жирафов исчезло, сказал Брайт.

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