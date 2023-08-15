Сотрудники Центра реабилитации рукокрылых выходили рекордное количество мышат

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Сотрудники Центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка за последний месяц выходили рекордное количество мышат – 100 штук. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мышат нашли владельцы загородного дома, когда делали ремонт, животные обитали за одной из стенок. Позже стало известно, что взрослые мыши улетели, испугавшись шума, а маленькие остались.

"Владельцы дома не выгнали мышат, а сразу связались с сотрудниками Центра реабилитации. Когда стало понятно, что взрослые не возвращаются, а дети самостоятельно не выживут, было принято решение забрать их", – сказано в сообщении.

Выходить зверьков получилось при помощи студентов биологических вузов, волонтеров Московского зоопарка и "мышеспасов" – это люди, самостоятельно помогающие рукокрылым. В центре остались несколько мышат, они по состоянию здоровья пока не готовы жить самостоятельно.

Тем временем три детеныша джейранов родились в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка под Волоколамском 12 августа. За сохранение этого вида газелей борются зоопарки всего мира, Московский зоопарк не исключение.

Ранее сетчатому жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, что является большим возрастом для него. Он стал живой легендой, отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

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