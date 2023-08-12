Детеныши джейранов родились в центре воспроизводства животных Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Три детеныша джейранов родились в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сохранение этого вида газелей борются зоопарки всего мира, и Московский зоопарк – не исключение. Джейраны непросты в содержании в неволе, однако в центре воспроизводства Московского зоопарка они чувствуют себя хорошо и дают потомство ежегодно.

В этом году две газели родили самку и близнецов. Отмечается, что двойня у джейранов – не редкость. В прошлом году у одной из газелей также родились два малыша.

Увидеть новорожденных газелей уже смогут все желающие.

Ранее Московский зоопарк отмечал день рождения жирафа Самсона. Ему исполнилось тридцать лет. Жираф прибыл в столицу в юном возрасте, и многие нынешние посетители зоопарка помнят его еще детьми.