Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк с 1 августа скорректировал режим работы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале зоосада.

"Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00", – говорится в сообщении.

До 20:00 будут работать три входа: главный, у Детского зоопарка и у метро Баррикадная по адресу Большая Грузинская, дом 8, строение 32.

Еще три дополнительных входа работают с 10:00 до 18:00. Один расположен по адресу Большая Грузинская, дом 1, строение 103, второй – в районе перехода между старой и новой частями зоопарка, а третий – на улице Красная Пресня, дом 4. Причем последний работает только по выходным.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке свели панд Жуи и Диндин для получения потомства. Для контроля за процессом в Москву приехал эксперт по размножению больших панд.

