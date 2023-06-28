Трое детенышей капибары родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

У пары капибар Кузьмы и Малой, проживающих в Московском зоопарке, родились трое детенышей. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"В конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой родилось трое детенышей. Это их второе потомство. Первый детеныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в городе Екатеринбурге", – приводят ее слова на сайте организации.

Несмотря на трусливость, заботу о семействе проявляет самец капибары. Он защищает потомство, отпугивая посторонних. При этом главным ориентиром для детенышей все же является мать, рассказали в Московском зоопарке.

Определить пол потомства удастся только через два-три месяца. Сейчас детенышей стараются не беспокоить.

До этого потомством в Московском зоопарке обзавелись черные лебеди. Птенцы появились на свет в начале июня. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей.



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