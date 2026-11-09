Врачи в Волгограде прооперировали 900-граммового младенца с редкой патологией

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Волгоградские хирурги провели успешную операцию двухмесячному ребенку с редкой врожденной патологией – грыжей Амианда. Об этом сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете.

Малыш родился с весом 900 граммов и в течение двух месяцев находился под наблюдением врачей. Затем его состояние внезапно ухудшилось. Медики заподозрили ущемленную паховую грыжу и приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

Во время операции выяснилось, что у ребенка грыжа Амианда – редкая патология, при которой аппендикс оказывается внутри пахового грыжевого мешка. В педиатрической практике такие случаи встречаются крайне редко, и обычно аномалию обнаруживают непосредственно во время операции.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже на четвертые сутки после него младенца перевели обратно в отделение патологии новорожденных, где он продолжил выхаживание.

Ранее в Новосибирской области нейрохирурги провели уникальную операцию семилетнему ребенку с крупной каверномой головного мозга. Сосудистая аномалия достигала примерно трех сантиметров и за год увеличилась вдвое.

Во время вмешательства врачи обнаружили следы нескольких кровоизлияний разной давности, что свидетельствовало о перенесенных мальчиком инсультах. По данным регионального Минздрава, операция стала 54-й в мире.

