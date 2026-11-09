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09 ноября, 13:58

Экономика

Памятную доску экономисту Николаю Кондратьеву открыли на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мемориальную доску в честь советского экономиста и общественного деятеля Николая Кондратьева открыли на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Доска установлена по адресу Тверская улица, дом 6, строение 1. В 1920-х годах там находилось здание, где трудился экономист.

Как отметила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, работы Кондратьева опережали его время. Например, он изучал влияние кризисов и периодов роста на долгосрочное развитие экономики. Его идеи и по сей день используют ученые не только в России, но и во всем мире.

В 1926 году экономист обосновал идею существования больших циклов экономической конъюнктуры, известных как "циклы Кондратьева". Он стал родоначальником теории экономической динамики, в 1934 году представил двухсекторную модель экономического роста.

Кондратьев был одним из организаторов и директором Конъюнктурного института с 1920 по 1928 год. В 1930 году его арестовали по делу так называемой Трудовой крестьянской партии. Восемь лет он находится в заключении, в 1938-м был осужден повторно и расстрелян. По второму приговору экономиста реабилитировали в 1963 году, по первому – в 1987-м.

Ранее в Москве открыли памятную доску в честь писателя, автора цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского. Она появилась на фасаде дома 5/10 на Каретном Ряду. Изобразил писателя скульптор Игорь Вахитов.

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