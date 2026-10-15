Памятник Марису Лиепе открыли в сквере Арама Хачатуряна в Москве

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

В Москве в сквере Арама Хачатуряна состоялась церемония открытия монумента народному артисту СССР, танцовщику и балетмейстеру Марису Лиепе.

В мероприятии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, заслуженный артист России Евгений Кочергин, а также дети Лиепы – народные артисты России Илзе и Андрис Лиепа. Автором монумента выступил скульптор Александр Рукавишников.

Кочергин назвал Лиепу легендарным премьером Большого театра и выдающимся артистом балета, чье имя золотыми буквами вписано в историю отечественного и мирового балета.

В 2026 году исполняется 90 лет со дня рождения Лиепы. Он родился 27 июля 1936 года в Риге, а в 1955 году окончил Московское академическое хореографическое училище, ныне Московскую государственную академию хореографии.

Артист выступал в Латвийском театре оперы и балета, Большом театре и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. По приглашению болгарского правительства он также руководил балетной труппой Софийской Народной оперы, где поставил два спектакля – "Дон Кихот" и "Спящая красавица".

Среди наиболее известных партий Лиепы – Альберт в "Жизели" Адольфа Адана, Зигфрид в "Лебедином озере" и Дезире в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Базиль в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса и Ромео в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева. В балетах советских композиторов он исполнял роли Ферхада в "Легенде о любви" Арифа Меликова, Красса в "Спартаке" Арама Хачатуряна, Вронского в "Анне Карениной" Родиона Щедрина и другие.

Лиепа также снимался в кино, на его счету свыше 35 картин. В 1959 году он сыграл в фильме "Илзе", в 1971 году – в "Могиле льва", а годом позже – в картине "Четвертый". В 1976 году вышел фильм "В одном микрорайоне", в 1977 году – "Олег Кракатук".

В 1985 году артист снялся в "Детстве Бемби", а в 1986 году – в "Отрочестве Бемби", "Лермонтове" и "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В 1987 году он появился в фильме "К расследованию приступить", а в 1988 году – в картинах "Дорога в ад" и "Корабль".

Артист был удостоен звания народного артиста СССР, Ленинской премии, премии имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца и премии Мариуса Петипа.

Ранее в день 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, 21 сентября, в Большом Сухаревском переулке открыли памятник работы народного художника России Салавата Щербакова.

Вдова Лужкова Елена Батурина участвовала в обсуждении монумента, по ее словам, он должен был получиться простым, добрым и лишенным пафоса. Фигуру мэра и карту столицы выполнили из бронзы, а основание с амфитеатром, где можно сидеть и общаться, – из гранита.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.

