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12 октября, 13:47

Культура

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Юрию Григоровичу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На Новодевичьем кладбище в Москве установили бронзовый монумент в память о советском и российском хореографе Юрии Григоровиче, сообщает ТАСС.

Автором скульптуры стал Максим Малашенко, а его соавторами выступили Никита Мазаев и Роман Макаров. Впервые Малашенко встретился с Григоровичем в 2008 году, когда после смерти супруги, народной артистки СССР Натальи Бессмертновой, хореограф искал скульптора для памятника жене. Тогда мастеру порекомендовали Малашенко.

После смерти самого Григоровича к скульптору обратился племянник хореографа Николай Каратыгин. По словам Малашенко, работа потребовала нескольких вариантов композиции. Самой сложной задачей стало добиться портретного сходства и передать характерные черты Григоровича, известные по многочисленным фотографиям, фильмам, видеозаписям и воспоминаниям современников.

"Эти источники важны для скульптора, но дело не решают. Он ускользал, не хватало в его уже готовом портрете неуловимой малости. Скульптура не сразу начинает жить своей жизнью", – рассказал Малашенко.

В окончательной композиции Григорович изображен сидящим и обращенным к Бессмертновой. Скульптор задумал фигуры так, словно супруги продолжают безмолвный диалог. Их балетные позы, по замыслу авторов, передают чувства друг к другу и к искусству, которому они посвятили жизнь.

Представление готовой работы прошло в мастерской Малашенко. На встрече собрались соратники Григоровича, артисты, искусствоведы и педагоги.

Григорович умер 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет. В окружении артиста сообщили, что причиной смерти стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Церемония прощания с Григоровичем прошла на исторической сцене Большого театра – проводить хореографа в последний путь пришли гендиректор театра Валерий Гергиев, вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Андрей Золотов, народные артисты и артистки СССР. Венки отправили Владимир Путин, коллективы Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Кремлевского дворца и ансамбля Игоря Моисеева.

После церемония Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Бессмертновой.

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