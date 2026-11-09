09 ноября, 16:18Политика
Самолет той же модели, что у Уиткоффа, прибыл в ОАЭ в преддверии переговоров
Фото: AP/Alex Brandon
Самолет такой же модели и с таким же номером, как и у борта спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, приземлился в ОАЭ, где состоятся трехсторонние переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно полетным сведениям, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из аэропорта города Дейния-Бич в штате Флорида около 02:28 по московскому времени. Он сел в аэропорту Абу-Даби в 15:47.
Переговоры между РФ, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны планируют обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, а также снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
По данным СМИ, Вашингтон на встрече будут представлять Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.