Самолет той же модели, что у Уиткоффа, прибыл в ОАЭ в преддверии переговоров

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Самолет такой же модели и с таким же номером, как и у борта спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, приземлился в ОАЭ, где состоятся трехсторонние переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным сведениям, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из аэропорта города Дейния-Бич в штате Флорида около 02:28 по московскому времени. Он сел в аэропорту Абу-Даби в 15:47.

Переговоры между РФ, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны планируют обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, а также снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

По данным СМИ, Вашингтон на встрече будут представлять Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

