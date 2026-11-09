Agence France-Presse: Омара Си будут судить во Франции по обвинению в нападении на вокзале

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Французский актер Омар Си предстанет перед судом по обвинению в агрессивном поведении и угрозах сотрудникам железнодорожной компании SNCF. Заседание назначили на 30 ноября, передает Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.

Инцидент произошел в мае 2025 года на Лионском вокзале в Париже. Как писали СМИ, актер собирался сесть на поезд до Авиньона, где должен был посетить показ Louis Vuitton, когда между ним и сотрудниками железной дороги возник конфликт. Поводом стала просьба проводников надеть намордник на собаку Си.

Представители SNCF утверждают, что во время ссоры актер угрожал одному из сотрудников. После прибытия в Авиньон Си встретили полицейские и провели с ним профилактическую беседу. При этом задерживать его не стали.

Си получил премию "Сезар" за главную роль в фильме "1+1" 2011 года. Он также снимался в картинах "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и франшизе "Мир юрского периода".

Ранее голливудская актриса Сэльма Блэр, известная по ролям в проектах "Жестокие игры", "Хеллбой" и "Блондинка в законе", устроила дебош на борту самолета, попытавшись открыть дверь в воздухе и напав на двух бортпроводников.

После посадки она также напала на полицейского и медсестру, ей предъявили обвинения в нападении второй степени. Актрису отпустили под залог. Следующее заседание суда назначено на январь 2027 года. Представитель Блэр связал произошедшее с обострением рассеянного склероза.