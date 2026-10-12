Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 22:51

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

TMZ: звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана за дебош на борту самолета

Звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана за дебош на борту самолета

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Американская актриса Сэльма Блэр, известная по фильмам "Жестокие игры", "Хеллбой" и "Блондинка в законе", устроила дебош на борту самолета Delta Airlines, летевшего в Нью-Йорк. Полиция задержала ее, сообщает TMZ.

По информации портала, актриса пыталась открыть дверь самолета прямо в воздухе, ударила кулаком одного стюарда и укусила другого. Экипажу потребовалась срочная медицинская помощь из-за разбитого носа и следов укусов. Также Блэр билась головой о переборку салона.

Авиавласти Нью-Йорка подтвердили: травмы получили двое бортпроводников, одного госпитализировали. Актрису задержали сразу после посадки в аэропорту имени Джона Кеннеди и отвезли в больницу для освидетельствования. Расследованием занялось ФБР.

Представитель актрисы объяснил случившееся внезапным ухудшением здоровья. Будут ли актрисе предъявлены уголовные обвинения, пока неизвестно. В 2016 году Блэр уже снимали с авиарейса на носилках после эмоционального срыва на борту.

Ранее в аэропорту Домодедово полиция задержала пассажира рейса Москва – Омск, устроившего дебош на борту прямо перед отлетом. Экипаж вызвал наряд из-за громкого и грубого поведения мужчины, который ругался матом и не реагировал на замечания.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияза рубежом

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика