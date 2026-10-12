TMZ: звезда "Жестоких игр" Сэльма Блэр задержана за дебош на борту самолета

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Американская актриса Сэльма Блэр, известная по фильмам "Жестокие игры", "Хеллбой" и "Блондинка в законе", устроила дебош на борту самолета Delta Airlines, летевшего в Нью-Йорк. Полиция задержала ее, сообщает TMZ.

По информации портала, актриса пыталась открыть дверь самолета прямо в воздухе, ударила кулаком одного стюарда и укусила другого. Экипажу потребовалась срочная медицинская помощь из-за разбитого носа и следов укусов. Также Блэр билась головой о переборку салона.

Авиавласти Нью-Йорка подтвердили: травмы получили двое бортпроводников, одного госпитализировали. Актрису задержали сразу после посадки в аэропорту имени Джона Кеннеди и отвезли в больницу для освидетельствования. Расследованием занялось ФБР.

Представитель актрисы объяснил случившееся внезапным ухудшением здоровья. Будут ли актрисе предъявлены уголовные обвинения, пока неизвестно. В 2016 году Блэр уже снимали с авиарейса на носилках после эмоционального срыва на борту.

Ранее в аэропорту Домодедово полиция задержала пассажира рейса Москва – Омск, устроившего дебош на борту прямо перед отлетом. Экипаж вызвал наряд из-за громкого и грубого поведения мужчины, который ругался матом и не реагировал на замечания.

