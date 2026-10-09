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09 октября, 17:32

Происшествия

Суд в США прекратил дело обвиняемой в авиадебоше россиянки

Фото: depositphotos/andreyuu

Американский суд прекратил дело гражданки России Кристины Кедышевой, которой по обвинению в дебоше на борту самолета грозило более 20 лет тюрьмы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ее адвокат Эрик Крокер.

Россиянку обвиняли по двум пунктам – в создании помех действиям летного экипажа или бортпроводника и в нападении.

Сам инцидент произошел на рейсе из Милана в Ньюарк. Как рассказала Кедышева агентам ФБР, она направлялась в Ньюарк на день рождения друга. Находясь на борту, она требовала алкоголь, отказывалась выполнить приказ капитана вернуться на место и попыталась открыть заднюю дверь воздушного судна.

При этом, по словам очевидцев, пять членов экипажа и пассажиры участвовали в том, чтобы сдержать женщину. Она якобы укусила бортпроводника, нанесла удары и поцарапала пассажира.

Кедышеву перевели под домашний арест 1 октября. В числе прочих ограничений суд обязал россиянку проходить тестирование на запрещенные вещества.

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