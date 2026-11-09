Врач Губка: гранатовый сок и мясо не вылечат от анемии, вызванной нехваткой витамина В12

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Красное мясо и гранатовый сок не способны самостоятельно устранить анемию и повысить гемоглобин при выраженном дефиците железа. Эффективность таких продуктов зависит от причины снижения показателей крови, рассказал "Газете.ру" терапевт Максим Губка.

Врач пояснил, что анемия может развиваться не только из-за нехватки железа, но и при дефиците витамина В12 или фолиевой кислоты, хроническом воспалении, заболеваниях почек, кровопотере и нарушениях кроветворения.

"Питание помогает поддерживать запасы железа и предупреждать их повторное истощение, но при установленной железодефицитной анемии обычно требуются назначенные врачом препараты", – отметил Губка.

Гранатовый сок, вопреки распространенному мнению, не является богатым источником железа и не может заметно повысить гемоглобин. Напиток содержит витамин С и природные сахара, поэтому употреблять его в больших количествах ради улучшения показателей крови не следует.

Кроме того, железодефицитная анемия может быть связана с продолжающейся кровопотерей. Ее причинами бывают обильные менструации, язва желудка, заболевания кишечника, геморрой, прием некоторых лекарств и скрытые желудочно-кишечные кровотечения. В таких случаях важно не только восполнить дефицит железа, но и установить источник кровопотери.

Ухудшать усвоение железа также могут целиакия, воспалительные заболевания кишечника и операции на желудке или кишечнике. При хроническом воспалении организм иногда не может полноценно использовать имеющиеся запасы железа для кроветворения.

При этом продукты с высоким содержанием железа не помогут, если анемия вызвана недостатком витамина В12 или фолиевой кислоты, заболеваниями почек, разрушением эритроцитов либо нарушениями работы костного мозга.

Для определения причины снижения гемоглобина врач рекомендовал сдавать общий анализ крови, проверять уровень ферритина и другие показатели обмена железа. При необходимости также исследуют содержание витаминов В12 и В9, оценивают функцию почек и назначают дополнительные обследования.

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