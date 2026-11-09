ТАСС: полиция начала проверку после того, как авто протаранило двери отеля в "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "112"

Столичные правоохранители начали проверку по факту инцидента у отеля Novotel в Москва-Сити, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время отель работает в обычном режиме. Входные двери там полностью выбиты – на их месте натянули защитную пленку, а территорию огородили лентой.

Об инциденте стало известно 9 ноября. Мужчина за рулем иномарки протаранил вращающиеся двери и попытался заехать внутрь здания. После столкновения он вышел из машины и станцевал лезгинку. Он не был гостем отеля и находился в неадекватном состоянии.

В результате ЧП есть пострадавший – охранник упал и получил незначительные травмы.

