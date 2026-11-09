09 ноября, 13:04Происшествия
В Пулково таможенники пресекли ввоз радиоактивных минералов из Африки
Фото: MAX/"ФТС России"
В петербургском аэропорту Пулково таможенники обнаружили в багаже 43-летнего иностранца 450 граммов природных радиоактивных минералов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ФТС.
Мужчина прибыл в Санкт-Петербург из неназванной африканской страны транзитом через Стамбул. Пакет с камнями в его чемодане обнаружили с помощью стационарной системы "Янтарь". Радиационный фон содержимого при проверке достигал 8,19 микрозиверта в час – это в несколько раз выше допустимых значений.
В минералах нашли радионуклид радий-226. Информацию передали в Роспотребнадзор, а образцы изъяли и отправили специализированной организации на утилизацию.
"Иностранец пояснил, что проходит обучение в одном из университетов Санкт-Петербурга, и привез образцы минералов для подготовки выпускного проекта", – рассказали в службе.
В отношении нарушителя возбудили административное дело о ввозе запрещенных товаров.
Ранее сотрудники таможенного поста Пулково пресекли попытку вывоза в Китай 6 скрипок ручной работы. Экспертиза оценила их стоимость более чем в 2,3 миллиона рублей. В отношении нарушителей возбудили административные дела. Скрипки были изъяты в собственность государства.