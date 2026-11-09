Mash: дело о стрельбе Джигана отправлено на доппроверку из-за передумавших свидетелей

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Дело о стрельбе и захвате заложников в подмосковном особняке рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) направлено на дополнительную проверку. Основанием стали расхождения в свидетельских показаниях, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации СМИ, сотрудники семьи музыканта начали менять то, что говорили изначально. Сейчас они утверждают, что слышали подозрительные звуки, но сами не видели, как исполнитель открывал огонь или удерживал кого-либо против воли.

Дополнительные вопросы у полиции вызвали и показания бывшей супруги рэпера Оксаны Самойловой. Блогер публично подтверждала случившееся и демонстрировала сообщения детей, которые в момент предполагаемой стрельбы просили о помощи.

Однако, по данным Mash, в беседе с правоохранителями модель заявила, что была за границей и ничего не видела. Опрашивать детей, находившихся в доме, она при этом не разрешила.

Прояснились и новые детали приезда полиции в коттеджный поселок "Шато Соверен". Как утверждает осведомленный источник, сотрудникам, прибывшим на место, люди, вышедшие из особняка, объяснили происходящее съемками музыкального клипа.

Инцидент со стрельбой в особняке рэпера под Красногорском произошел в июле. Сообщалось, что Джиган стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. При этом дети в тот момент были дома.

В результате ранения получил охранник. Рэпера обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка, а затем его отправили на лечение в Израиль. Правоохранители начали проверку.

При этом сам Джиган сообщения о стрельбе опроверг. По его словам, он просто снимал сниппет, а хейтеры "все перекрутили".

Самойлова на этом фоне подала иск в Савеловский суд Москвы с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах. Предварительное заседание по делу назначено на 18 декабря.