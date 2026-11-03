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03 ноября, 15:27

Шоу-бизнес

Суд в Москве зарегистрировал иск Джигана об оспаривании долга по алиментам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Иск рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) к бывшей супруге Оксане Самойловой, в котором он оспаривает задолженность по алиментам, зарегистрирован в московском суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции.

Иск касается изменения размера или формы взыскания алиментов. Заявление зарегистрировали 2 ноября, дата рассмотрения пока не назначена.

При этом адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что защита подала исковое заявление о признании задолженности по алиментам отсутствующей. По его словам, Джиган не отказывается от выплат с 1 апреля 2026 года – с даты решения суда о расторжении брака.

По данным СМИ, долг музыканта по алиментам составляет 1 миллион 737 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили 7 октября.

Требование Самойловой взыскать алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и рэпер нес расходы на содержание детей, Жорин называл "злоупотреблением правом". Алиментное соглашение, по его словам, было подписано в 2020 году одновременно с брачным договором. Защита настаивает: взыскание алиментов за период совместного проживания фактически означало бы необоснованное повторное взыскание средств на детей.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы назначил предварительное заседание по иску Самойловой об ограничении родительских прав Джигана на 18 декабря.

Блогер подала данный иск на фоне инцидента со стрельбой. В начале июля рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. При этом дети в тот момент были дома.

Один охранник оказался ранен. Джигана обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка, а затем его отправили на лечение в Израиль. Правоохранители начали проверку.

При этом рэпер опроверг сообщения о стрельбе, пояснив: он просто снимал сниппет, а хейтеры "все перекрутили". Артист надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

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