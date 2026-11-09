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09 ноября, 13:07

Туризм

Россияне смогут через "Госуслуги" узнавать об изменениях условий туров

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Россияне смогут получать на портале "Госуслуги" информацию о заключении договора на покупку туров и о последующих изменениях. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным организации, вступило в силу постановление правительства, согласно которому сведения, передаваемые туроператорами в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП), начнут отправлять туристам через "Госуслуги". В уведомлениях появится информация о заключении договора с туроператором либо турагентом, а также о последующих изменениях такого соглашения.

Как уточнил вице-президент РСТ Георгий Мохов, для туристов эти нововведения означают повышение прозрачности и информированности, а для турфирм – усиление ответственности. Если раньше турист по вопросам, касающимся тура, договора и изменений, обращался только к турфирмам, то сейчас у него появился официальный независимый источник, подтверждающий, что данные о договоре поступили в государственную систему.

"Это также механизм для проверки и отслеживания условий заключенного договора и сравнения с тем, что туроператор занес в электронную путевку", – пояснил эксперт.

Мохов добавил, что подключение электронной путевки к "Госуслугам" обязывает турфирмы вести более тщательный контроль за передачей данных, чтобы избежать возможных претензий со стороны потребителей. Кроме того, выписка из портала может фигурировать в качестве аргумента в ходе судебного разбирательства.

При этом вице-президент РСТ подчеркнул, что туроператоры не слишком активно подключаются к электронной путевке. Согласно данным опроса, среди почти 100 компаний только 22% туроператоров по внутреннему и въездному туризму подключились и уже передают сведения в информационную систему, 4% – в процессе подключения, а 51% не собираются подключаться, надеясь, что это требование перенесут или отменят.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур летом 2026 года обошелся покупателям в 30 миллионов 375 тысяч рублей. Впервые за летний сезон все самые дорогие путевки пришлись только на одно направление – Турцию. При этом большинство таких туров были продолжительнее двух недель: 16, 30 и 34 дня.

Самый дорогой тур – это 27 ночей на 10 человек, включая двоих детей. В стоимость вошли перелет и питание. Также в Турцию был продан тур за 23 миллиона 200 тысяч рублей на месяц для пятерых человек.

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