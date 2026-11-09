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09 ноября, 12:14

Шоу-бизнес

Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Основатель рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий ушел из жизни. Ему было 60 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на социальные сети музыкального коллектива "Ангел НеБес".

Уточняется, что у музыканта остановилось сердце вечером в воскресенье, 8 ноября. Память артиста почтили в том числе рок-музыкант Гарик Сукачев и продюсер Александр Бессмертный.

Известно, что у Чернецкого была болезнь Бехтерева. В течение жизни он перенес ряд серьезных операций.

Александр Чернецкий родился в 1966 году. Группу "Разные люди" музыкант основал в 1983 году, когда еще учился в школе. В 1989-м Чернецкий с товарищами по команде выпустил дебютный альбом "Разных людей". Через 10 лет коллектив был воссоздан в новом составе после переезда музыканта в Санкт-Петербург.

За свою музыкальную карьеру Чернецкий принял участие в записи более 30 музыкальных альбомов, многие из которых стали классикой советского и русского рока.

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