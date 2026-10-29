Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Михаил Федорович Маваши"

Основателя движения "Северный человек", рэпера Мишу Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц) похоронили в Воронеже в четверг, 29 октября. Об этом РИА Новости рассказали в окружении артиста.

"Утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа", – отметил собеседник СМИ.

Маваши скончался в результате несчастного случая, ему был 41 год. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

С 2009 года он занимался музыкой, а в 2014-м основал сайд-проект "ЦельРазгром", выпустивший за время существования два альбома. В 2018 году он создал коллектив "МАВАШИ group".

Также рэпер высказывался в поддержку СВО. В 2022 году он основал движение "Северный человек" для консолидации славян и помощи русским в сложных ситуациях. Осенью 2023 года Маваши отправился в зону боевых действий с гуманитарной помощью для российских военных.

Ранее считалось, что похороны пройдут 28 октября. Отмечалось, что церемонию прощания сделают закрытой из-за угрозы провокаций, поскольку в адрес вдовы Маваши поступали угрозы. На церемонии хотели собрать только близких и участников объединения "Северный человек".

