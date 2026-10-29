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29 октября, 17:43

Политика

Сербский "Студенческий список" проведет переговоры с РФ и США по газу и ситуации с NIS

Фото: 123RF.com/florin1961

Победившее на внеочередных парламентских выборах в Сербии объединение "Студенческий список" после формирования нового правительства направит делегации в Москву и Вашингтон. Об этом в интервью журналу NIN сообщил кандидат от объединения Радомир Саичич.

Поездки нужны для проведения переговоров по двум ключевым вопросам: первый – продление договора на поставки газа из России, срок которого истекает 31 декабря, второй – санкции США в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

В Вашингтоне делегации обсудят дальнейшие шаги в связи с истечением временной приостановки санкций против NIS. В Москве переговоры будут посвящены газовым договоренностям и возможности заключения долгосрочных соглашений.

Саичич также перечислил задачи, которые, по его словам, необходимо решить в течение 30 дней. Это стабильность обменного курса динара, своевременная выплата заработных плат и пенсий, а также энергоснабжение.

Речь идет в том числе о поставках нефти и газа, а также о работе "Электроэнергетики Сербии". Кроме того, будет разработан и принят бюджет на 2027 год. Это станет шагом к изменению подходов к расходованию средств: акцент сделают на прозрачности.

Ранее сообщалось, что соглашение о выкупе венгерским концерном MOL российской доли в NIS подписано. Уточнялось, что осталось получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов. Кроме того, Белград заключил письменное соглашение с венгерской стороной об увеличении своей доли в компании с 30 до 35%.

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