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21 октября, 11:50

Экономика

В Сербии заявили о договоренности по выкупу венгерской MOL российской доли в NIS

Фото: AP/Darko Vojinovic

Соглашение о выкупе венгерским концерном MOL российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) подписано. Об этом в беседе с Bloomberg рассказал исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

"На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов", – заявил Мали.

Он рассчитывает, что процесс завершится очень быстро. Необходимо пройти формальную процедуру закрытия сделки.

Кроме того, Белград, по словам Мали, заключил письменное соглашение с венгерской стороной об увеличении своей доли в компании с 30 до 35%.

Ранее сообщалось, что власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) снова поднимут вопрос строительства трубопровода для поставок российского газа через территорию Сербии на уровне БиГ. Сейчас газ поступает через подключение в городе Зворник. Годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская.

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