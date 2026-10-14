Eesti Ekspress: Эстония может остановить работу газопровода из России

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопровода, идущего из России через страны Прибалтики в Калининградскую область. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Как указало издание, газопровод, состоящий из двух ниток длиной 22 километра, проложен по территории юго-восточной Эстонии из России в Латвию, затем проходит через Литву в Калининградскую область.

Трубопровод принадлежит эстонской энергетической компании Elering. Российская сторона использует его в качестве резервного варианта для снабжения Калининградской области на случай, если перестанет работать трубопровод, идущий напрямую через Литву, или плавучий терминал в Калининграде.

По словам журналистов, ни один из эстонских политиков, занимавшихся вопросами энергетики в последнее время, не затрагивал тему этого газопровода.

Однако после получения соответствующей информации Михал сказал, что хочет инициировать вывод трубы из эксплуатации. Планируется, что министр окружающей среды и энергетики Эркки Кельдо проведет переговоры с латвийской стороной, ведь именно в Латвии находится запорная арматура данного трубопровода. Цель переговоров – добиться полного прекращения транзитной прокачки газа через этот маршрут.

В материале уточняется, что в настоящее время газ в Калининград по этому трубопроводу не поступает, поскольку Таллин запретил импорт российского газа осенью 2022 года. Однако у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность.

Ранее сообщалось, что власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) после своего избрания на выборах вновь планируют поднять вопрос о строительстве газопровода для поставок газа из России через Сербию на уровне Боснии и Герцеговины. Причиной блокировки проекта председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал многолетние политические разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой.