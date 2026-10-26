26 октября, 13:37Политика
Песков отметил вклад Вучича в отношения России и Сербии
Фото: ТАСС/ЕРА/ANDREJ CUKIC
Москва высоко ценит вклад бывшего президента Сербии и лидера Сербской прогрессивной партии Александра Вучича в развитие двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Вучич останется на политической арене и Москва рассчитывает на его дальнейшее участие в развитии связей между странами, даже в статусе оппозиции.
Российская сторона, в свою очередь, планирует и дальше поддерживать отношения с Сербией, добавил Песков. Однако, уточнил он, "танго танцуют вдвоем". Кремль надеется, что новая политическая сила в республике будет понимать выгоду сотрудничества с Москвой.
Ранее Вучич признал свое поражение на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Он уточнил, что победа оппозиции стала результатом "революции", которую поддержали некоторые европейские страны и американцы, несогласные с политикой главы Белого дома Дональда Трампа.
Вучич подал в отставку с поста президента Сербии 27 сентября. Политик возглавил кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.
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