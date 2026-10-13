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13 октября, 15:13

Политика

Вучич заявил, что "Конек-Горбунок" является самой лучшей сказкой

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Экс-президент Сербии Александр Вучич считает "Конька-Горбунка" самой лучшей сказкой и рекомендует родителям знакомить с ней детей. Об этом он рассказал в эфире RT Balkan.

По словам политика, в детстве отец водил его смотреть эту сказку в Российский центр науки и культуры ("Русский дом") в Белграде.

"Это великолепно и чудесно <...>. Нет ничего лучше, что можно увидеть", – оценил Вучич.

Бывший лидер также добавил, что знал наизусть все сказки – от произведений Ганса Христиана Андерсена до басней Жана де Лафонтена и Эзопа, поэтому рассказывать другие ему не нужно.

Вучич 27 сентября подал в отставку с поста президента Сербии, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября.

Исполняющей обязанности президента назначена председатель Скупщины Ане Брнабич. До конца декабря в Сербии должны пройти досрочные президентские выборы.

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