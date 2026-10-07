Вучич в предвыборном ролике обратился к гражданам в футболке с оскорблениями

Фото: x.com/avucic

Экс-президент Сербии Александр Вучич опубликовал в соцсетях предвыборный ролик, в котором появился в темной футболке с ярлыками, содержащими оскорбления в его адрес.

На одежду политика поочередно наклеивают пластыри с надписями "предатель", "автократ", "сумасшедший" и другими резкими характеристиками.

"Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать, больше бороться и не отступать от того, что любим больше всего, от нашей Сербии", – сказал Вучич в видео.

После этого политик начал отклеивать ярлыки с футболки.

27 сентября Вучич подал в отставку с поста президента Сербии, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. Исполняющей обязанности президента стала председатель Скупщины Ане Брнабич. До конца декабря в Сербии должны пройти досрочные президентские выборы.