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07 октября, 23:36

Политика

Вучич в предвыборном ролике обратился к гражданам в футболке с оскорблениями

Фото: x.com/avucic

Экс-президент Сербии Александр Вучич опубликовал в соцсетях предвыборный ролик, в котором появился в темной футболке с ярлыками, содержащими оскорбления в его адрес.

На одежду политика поочередно наклеивают пластыри с надписями "предатель", "автократ", "сумасшедший" и другими резкими характеристиками.

"Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать, больше бороться и не отступать от того, что любим больше всего, от нашей Сербии", – сказал Вучич в видео.

После этого политик начал отклеивать ярлыки с футболки.

27 сентября Вучич подал в отставку с поста президента Сербии, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. Исполняющей обязанности президента стала председатель Скупщины Ане Брнабич. До конца декабря в Сербии должны пройти досрочные президентские выборы.

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