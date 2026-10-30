В обновленном "Олимпийском" будет более 100 спортивных площадок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 100 площадок для занятий более чем 40 видами спорта появится в многофункциональном комплексе "Олимпийский" после его обновления. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, внутри создадут непрерывное многофункциональное пространство, которое станет частью уже существующей городской среды. Площадь спортивных объектов в 2,2 раза превысит все сооружения "Лужников".

Например, "Олимпийский" будет включать самый большой в мире крытый водный комплекс с 15 бассейнами. Он подойдет для занятий спортом, проведения групповых активностей и отдыха.

Комплекс будет состоять из детских, оздоровительных, 25-метровых, 50-метровых и прыжковых бассейнов. Там же обустроят трибуны, которые смогут принять 4 тысячи зрителей всероссийских и международных соревнований.

Также подразумевается создание физкультурно-оздоровительного комплекса. Там разместят ледовое поле, три теннисных корта, залы спортивной и художественной гимнастики, а также пространства для занятий хореографией.

Идет строительство и центров единоборств и керлинга, трех кабин для сквоша, четырех площадок для падела, тренажерного зала и универсального для игр с мячом, пространства для занятий йогой, зала для игры в мини-футбол и спортивных танцев.

При этом "Олимпийский" будет работать не только во время соревнований – там горожане смогут проводить досуг. Поэтому комплекс особенно важен для столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реконструкция "Олимпийского" подходит к концу. Основные работы завершатся уже в 2027 году. Пространства комплекса будут открывать поэтапно. Он станет одним из самых больших не только в России, но и во всем мире.