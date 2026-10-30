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30 октября, 15:53

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева призналась, что нелегко переживает развод

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sasha_savelieva

Певица Саша Савельева на фоне развода с актером Кириллом Сафоновым назвала свое состояние стабильным, но призналась, что переживает данный период непросто. Ее слова передает "Звездач" в мессенджере MAX.

Савельева отметила, что в сложный период ей важно показать другим девушкам пример стойкости. Певица сказала, что чувствует себя сильной и способной на многое, несмотря на переживания. Она добавила, что никаких внешних изменений на фоне расставания она не хочет, есть только желание меняться внутренне.

На вопросы о реакции своего ребенка на развод и моменте, когда супруги приняли такое решение, исполнительница отвечать не стала.

Сафонов и Савельева объявили о разводе спустя 17 лет брака. Они отметили, что решение было принято легко, так как пара желает друг другу счастья. Они также подчеркнули, что продолжат вместе воспитывать 7-летнего сына Леона.

При этом в расставании супругов заподозрили еще несколько лет назад, когда они начали жить на две страны. Савельева стала чаще бывать в России, в то время как Сафонов находился в Израиле.

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