Кирилл Сафонов и Саша Савельева раскрыли причины развода

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева объявили о разводе после 17 лет брака. Супруги заявили, что останутся друзьями. Подробности – в материале Москвы 24.

"По Саше видно, что она рада"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sasha_savelieva

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева сообщили в своих соцсетях о разводе, причем сделали это с нарочитой легкостью, за вечерним перекусом. Пара записала видео для своих поклонников, в котором обтекаемо рассказала о причинах расставания.





Кирилл Сафонов и Саша Савельева супруги Мы решили развестись. Если у кого-то возникает вопрос: "Почему?" – да просто потому, что мы очень любим друг друга и желаем друг другу счастья. Бывает такая история, когда люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас. И тогда они делают то, что делаем мы.

Супруги подчеркнули, что остаются родными людьми и родителями 7-летнего сына Леона.

"Жизнь большая и длинная, со своими приколами и какими-то глухими поворотами, она разная. Сохраняя наши хорошие отношения, мы даем друг другу шанс еще попробовать. Как классно, что мы можем сохранить такие отношения. Хорошо-то как разводиться!" – едва ли не хором заявили на камеру супруги.

Поклонники пары по-разному отреагировали на новость. Одни подметили, что якобы Кирилл не рад разводу, другие порадовались за Сашу. Третьи и вовсе заявили, что супруги так сильно пытались убедить всех, что расстаются легко, что "переиграли".

"По Саше видно, что она рада, а вот Кирилл нет", "защитная реакция – сделать вид, как все хорошо и мы счастливы. По Кириллу совсем не видно, что он рад этому", "я вижу в ее глазах раздражение от его речей", "у Саши боль в глазах, а Кирилл нервно грызет сухарики. Очень жаль, красивая была пара", "как мы до этого дожили, что люди записывают видео с радостным сообщением о разводе", "мужик как-то странно себя ведет! Суетится много, говорит много, ест тоже много", "когда любят, не расходятся", "я думаю, они года 2 как не вместе. Просто объявили сейчас. А Кирилл действительно не может справиться со своими эмоциями", – высказались подписчики.

"Это про абьюз"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sasha_savelieva

Пару заподозрили в расставании уже давно. Сначала причиной для предположений стало возвращение Савельевой из Израиля – супруги с начала отношений жили на две страны, однако в 2022-м окончательно перебрались туда, писали СМИ. При этом Сашу в 2024-м заметили в России. Позже она рассказала в своих соцсетях, что временно живет в Москве вместе с мамой, потому что та получила серьезную травму и ей необходима помощь и уход.

Весной 2026-го в прессе заговорили о том, что знаменитость перебралась в Россию окончательно. Параллельно с этими новостями Савельева публиковала в своих соцсетях философские посты о необходимости перемен, расставаниях, трудных жизненных периодах. Внимательные подписчики подметили и то, что в аккаунтах супругов на протяжении длительного времени не появлялись совместные снимки.

Однако сама Саша предпочитала не отвечать на прямые вопросы фолловеров и писала в своих соцсетях, что в ее психологических разборах (Саша получила второе высшее образование по специальности "Психолог-консультант" и занимается практикой. – Прим. ред.) часто ищут "тайные послания" о ее собственной личной жизни.





Саша Савельева певица Поговорила про абьюз – появились статьи, что это якобы история моего брака. Нет. Если я говорю об абьюзе – это про абьюз. Если разбираю чужую историю – это чужая история. Не каждый мой профессиональный разбор нужно читать как автобиографию.

Однако еще больше вопросов у подписчиков возникло 1 сентября 2026-го: тогда Саша опубликовала снимки с торжественной линейки, где проводила сына Леона в 1-й класс. При этом школа была московская, и на линейке не было Кирилла.

"Развалилась-таки семья. Муж в Израиле, а сына решили ивриту не учить", "а в Израиле почему ребенок не учится?", "вы расстались с мужем? Живете в разных странах", – недоумевали подписчики.

Сафонов в это время делал не менее загадочные публикации. В конце сентября Кирилл выложил видео, как со слезами на глазах начинает говорить текст песни Андрея Губина "Зима-холода". И хотя он отметил, что принимает участие в актерском челлендже, в соцсетях перформанс не оценили.

"Кирилл, вы выпиваете?", "это что вообще было?", "что с ним стало", "это, конечно, уже не тот Кирилл", "печальное зрелище", "изменился не в лучшую сторону", – высказались подписчики.

Хотя нашлись и те, кто отметил, что Сафонов просто показал навык актерского мастерства.

Знакомство в клубе

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов познакомились в караоке-клубе в феврале 2009-го. Между ними быстро завязались отношения. В 2010-м пара тайно поженилась, а в 2019-м у супругов родился сын Леон. Роды были сложные, ребенок появился на свет раньше срока и несколько недель провел в реанимации. Саша сделала паузу в музыкальной карьере после рождения сына.

У Кирилла также есть 32-летняя дочь Анастасия от первого брака, которая живет в США. При этом, по информации в прессе, актер жил на две страны – в России и в Израиле – еще с конца 1990-х. В Израиль как раз перебрались мать и сестра Сафонова. Затем последовал виток славы в России: широкому зрителю он стал известен благодаря главной роли в сериале "Татьянин день". Впоследствии он снялся в других проектах на отечественном телевидении, закрепивших за ним амплуа героя-любовника. Всего его фильмография насчитывает порядка 60 проектов.

В свою очередь, Саша Савельева выступала в составе группы "Фабрика" с 2002-го по 2019-й, затем занялась сольным творчеством.