Экс-возлюбленная Даниила Воробьева раскрыла детали конфликта с актером

Экс-возлюбленная актера Даниила Воробьева, Марина Смирнова, рассказала подробности уголовного дела, которое завели на нее по заявлению бывшего партнера. В чем причина жесткого конфликта – в материале Москвы 24.

"Повесил на меня огромную кредитную нагрузку"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/marinavidim; dania.vorobyov

Актер Даниил Воробьев, известный по проектам "Триггер", "Медиатор" и "Плевако", расстался с возлюбленной Мариной Смирновой около года назад. За время их романа родилась дочь Эльза-Лила.

Однако им не удалось разойтись мирно: сначала стороны не смогли найти компромисс по поводу алиментов. Впоследствии Воробьев и вовсе инициировал возбуждение уголовного дела в отношении бывшей из-за того, что Марина прочитала его переписку в мессенджере и сделала скриншот.

Первое заседание прошло 6 октября. После него Марина пообщалась с изданием Super и объяснила, почему, по ее мнению, конфликт обрел такой масштаб. По словам Смирновой, изначально недопонимание возникло еще до расставания.



(на алименты. – Прим. ред.) , потому что мы сильно поругались, он пропал и повесил на меня огромную кредитную нагрузку – под 400 тысяч. Я была вынуждена защищаться, защищать себя и своего ребенка.

Марина Смирнова экс-возлюбленная Даниила Воробьева Я подала, потому что мы сильно поругались, он пропал и повесил на меня огромную кредитную нагрузку – под 400 тысяч. Я была вынуждена защищаться, защищать себя и своего ребенка.

Марина получила судебный приказ о взыскании алиментов и предложила Даниилу внесудебное соглашение. По словам Смирновой, поначалу Воробьева это устроило, но добросовестно выполнять обязательства он смог только месяц. Затем начал платить все меньше, а в итоге вообще перестал.

При этом по гражданскому делу Марине поступало другое предложение: экс-возлюбленный выплачивает ей по 150 тысяч рублей в ноябре и декабре, потом женщина переезжает в столицу, ей помогают финансово с арендой жилья. Однако после перевод денег прекращается.

В разговоре с журналистами Смирнова также отметила, что Воробьев не хочет общаться с ребенком.





Марина Смирнова экс-возлюбленная Даниила Воробьева Он не пытается выйти на связь ни через представителей, никак. Он ей звонит специально, когда она в садике, – видимо, специально, чтобы сделать прозвон, что он ей звонит, а я якобы не даю ему ребенка.

Как сообщают СМИ, на первое заседание Воробьев не явился, теперь его вызывают в суд 6 ноября. Причем сам актер публично не комментировал скандал, его позицию озвучил адвокат Александр Почуев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Актер Даниил Воробьев глубоко переживает тот факт, что отдельные личности ради хайпа пытаются из его личной жизни и членов его семьи сделать "ток-шоу". Действительно, в настоящее время в одном из судов города Костромы рассматривается иск матери его ребенка к нему об определении места жительства дочери и взыскании с него алиментов. <...> Я, как адвокат Даниила Владимировича, подал ходатайство в суд о закрытии процесса", – отметил Почуев.

Разрушенные отношения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/marinavidim

По данным СМИ, Воробьев и Смирнова были знакомы еще со школьных лет, но отношения между ними начались значительно позже – в 2019-м. До этого Марина была в отношениях и родила двоих сыновей, Даниил официально не был женат и детей не имел.

В 2020-м у пары родилась дочь, при этом возлюбленные не спешили регистрировать брак. Марина с дочерью оставались в Костроме, а Даниил много времени проводил в Москве по работе. В октябре 2025-го Смирнова сообщила в своих соцсетях о расставании с возлюбленным.





Марина Смирнова экс-возлюбленная Даниила Воробьева 24 октября 2025 нашей дочери исполнилось 5 лет. 25 октября 2025 наши отношения закончились, мы перестали существовать… С благодарностью отпускаю. Остальное без комментариев.

Однако позже выяснилось, что между бывшими не все гладко. По данным СМИ, Смирнова подала иск на алименты и определение места жительства дочери с собой. Суд вынес решение заочно в пользу матери, однако сторона Воробьева отменила его и подала встречный иск об определении места жительства ребенка с отцом, а также о взыскании алиментов со Смирновой.

В сентябре 2026-го стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению Даниила в отношении Марины. Разбирательство инициировано по статьям 137, 138 и 272 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Они могут обернуться наказанием, которое варьируется от штрафа до 200 000 рублей до лишения свободы до 2 лет.

По словам адвоката Смирновой Маргариты Гавриловой, поводом послужило то, что Марина зашла в телефон актера, пока тот был в отпуске с дочерью, и нашла переписку в мессенджере, содержание которой стало для нее шоком. При этом женщина на стала публично разоблачать Воробьева, а отправила ему скриншот находки. Однако Даниил счел ее действия неправомерными.

Позже сама Марина объяснила ситуацию в своих соцсетях. По ее словам, она "не вскрывала и не рылась" в чужом телефоне, а тот самый "разбитый старый" гаджет был ей подарен.

