Никита Кологривый стал звездой соцсетей после заявления о содержании экс-жены и дочери

Актер Никита Кологривый заявил, что полностью содержит свою дочь и бывшую жену. Он также отметил, что сохранил хорошие отношения с матерью своего ребенка. Однако не все звезды российского шоу-бизнеса могут похвастаться подобным. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прекрасно к ней отношусь"

Фото: youtube.com/Galich Ida

Актер Никита Кологривый раскрыл некоторые подробности личной жизни в шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики". Звезда сериала "Слово пацана" назвал мать своего ребенка, Александрину Питиримову, экс-супругой, учитывая, что ранее ходили слухи об их расставании, но официальных подтверждений от сторон не было.

Он также заявил, что полностью содержит бывшую жену и их общую дочь.





Никита Кологривый актер Содержу и все. Ее, родителей, дочь. Это мать моего ребенка. Я прекрасно к ней отношусь. Я не зарекаюсь, сойдемся мы еще раз – я не знаю. Я просто хорошо отношусь и уважаю, что она мать моего ребенка.

Он также добавил, что не собирается размениваться на склоки и суды по поводу финансовой стороны вопроса.

"Алименты для меня – несуществующее слово. Это странное слово. Я считаю, что на тебе просто всемирная обязанность: если ты однажды взял на себя какую-то ответственность, даже если ты ушел, то уж будь добр, обеспечь тыл полностью, чтобы не было вопросов. А то если ты свалил и еще там какие-то суды… Не моя тема, в общем", – подчеркнул Кологривый.



Фото: youtube.com/Galich Ida

Причем актер отметил, что количество предполагаемых наследников не должно влиять на финансовое обеспечение каждого из них.

"50 детей – значит, 50 обеспечь. Раз хочешь 50 детей, значит, будь добр, впахивай в 50 раз больше. Такая моя позиция", – обозначил Никита.

В комментариях многие поддержали актера.

"Удивил приятно. Редкость", "настоящий мужчина", "он сказал базовые вещи", "не знаю, почему для всех это что-то сверхъестественное", "неожиданно, но тем не менее очень похвально", "побольше бы таких мужиков!" – высказались пользователи Сети.

Кологривый и Питиримова познакомились во время учебы в ГИТИСе в 2014-м. В 2020-м пара поженилась, в следующем году у них родилась дочь Есения. СМИ сообщали, что в 2023-м супруги взяли паузу в отношениях и разъехались.

Востребованный актер

Фото: кадр из фильма "По щучьему велению"; режиссер – Александр Войтинский; производство – Глобус-фильм, Кинокомпания CTB / СТВ

Кологривый родился в Новосибирске в 1994-м. Помимо него, в семье есть младшие брат и сестра. Во время учебы в школе увлекся боксом. В юности участвовал в КВН, впоследствии поступил в Новосибирский театральный институт, однако был отчислен с первого курса. Затем был восстановлен, но вскоре переехал в Москву и поступил в ГИТИС, который окончил с отличием в 2018-м.

Еще будучи студентом, он уже начал театральную карьеру, а в 2016-м дебютировал на телеэкране, появившись в эпизодической роли в сериале "Адвокат. Продолжение". Затем последовал ряд второстепенных персонажей. Первый заметный успех принесла роль Мишки Япончика в фильмах "Бендер: Начало" и "Бендер: Золото империи". Но настоящая популярность пришла к актеру после того, как он сыграл Кащея в криминальном сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в 2023-м.

В том же году состоялась премьера фильма "По щучьему велению", в котором Кологривый исполнил главную роль. Картина прошла в прокате с успехом. Сейчас Никита является востребованным актером: по данным СМИ, всего в 2026-м у него вышло и планируется к выходу порядка 16 премьер. В июне 2026-го он рассказывал журналистам, что задействован в 10 проектах.

"Не выплачивает ни копейки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trodriguezzz

При этом не все коллеги Кологривого придерживаются подобного мнения по поводу алиментов и содержания бывших жен. Многие актеры нередко попадают в такого рода скандалы. В частности, шоумен Тимур Родригез после развода с Анной Девочкиной, который оформил в мае 2025-го, изначально был готов ежемесячно выплачивать 1,5 миллиона рублей на нужды двоих сыновей и еще 500 тысяч на содержание экс-супруги. Однако вскоре телеведущий осознал, что расходы слишком велики, и обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов втрое и снять с него обязательство по выплатам бывшей жене.

Суд отказал Тимуру и оставил размер алиментов прежним, но при этом расторг соглашение, обязывающее Родригеза содержать Девочкину. Накануне вступления решения суда в законную силу Анна подала апелляцию.

В скандале с алиментами оказался замешан и Данила Козловский. Его экс-возлюбленная Ольга Зуева через суд потребовала деньги на содержание их общей дочери, которая живет с матерью в США.

"Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде", – заявила актриса и модель в своих соцсетях.

Козловский в свою очередь отметил, что никогда не избегал обязательств перед дочерью, в том числе финансовых. А также попросил подписчиков разделять "заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями". Зуева парировала: деньги на содержание дочери не поступали с 4 июня.

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского, модель Ирина Маирко, также решает вопросы финансового содержания их общей дочери Миланы через суд. По версии истицы, исполнитель роли Кузи из "Универа" намеренно занизил свои реальные доходы, чтобы уменьшить выплаты на содержание дочери. Кроме того, представители Ирины заявляли, что у Виталия более 10 миллионов рублей долга по алиментам.

При этом сторона Гогунского опровергала эти обвинения.

"Он содержит свою дочь, выполняет все свои отцовские обязанности", – сказал адвокат актера изданию Super в начале сентября.

Сам Гогунский позже в интервью Лауре Джугелии добавил, что он бы "в Таиланд не выезжал", если бы имел задолженность по алиментам.

