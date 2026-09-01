Актер Деревянко вступился за обвиненного в неуплате алиментов Козловского

Актер Павел Деревянко вступился за коллегу Данилу Козловского, которого экс-возлюбленная Ольга Зуева обвинила в неуплате алиментов на дочь. Подробности крупного скандала и реакции других знаменитостей – в материале Москвы 24.

"Я очень люблю свою дочь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_olyazueva

Алиментный скандал вокруг Данилы Козловского разгорелся в конце августа: тогда в Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа по поводу содержания общей дочери актера и его коллеги Ольги Зуевой. Последняя прояснила ситуацию в своих соцсетях: по словам Зуевой, она пыталась договориться с Козловским "мирным путем" еще в октябре 2025-го, но не получилось, поэтому в апреле 2026-го она обратилась в суд. Ольга подчеркнула, что пытается добиться лишь того, что положено ребенку по закону.

"Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде. Все остальное – попытка увести внимание от сути", – написала актриса и модель.

Вскоре на связь с подписчиками вышел и Козловский. Актер написал в своем телеграм-канале: информация о том, что он уклоняется от содержания дочери, "не соответствует действительности".





Данила Козловский актер, заслуженный артист РФ Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня.

Актер также добавил, что эти разногласия можно было бы решить без участия суда. По словам Данилы, он "многократно к этому призывал и всячески этому способствовал". Козловский подчеркнул, что никогда не избегал обязательств перед ребенком, и попросил разделять "заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями".

Зуева не прошла мимо публичного комментария экс-возлюбленного и ответила ему в своем аккаунте.

"С 4 июня денежные средства на содержание дочери не поступали. Что касается "ограничений в общении": последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос "Когда приедешь в следующий раз?" ответа нет до сих пор", – написала она.

В свою очередь, подписчики неоднозначно отреагировали на откровения Ольги. Одни поддержали ее, а другие заподозрили в ревности.

"Никогда не была замешана нигде, ничего плохого не слышала. Полагаю, что накипело", "представляю, насколько сложно Ольге было вынести этот сор из избы. Значит, совсем ситуация ухудшилась", "это здорово, что вы об этом начали говорить", "ревность что ли одолела? Зачем так публично выносить сор, не думаю, что Данила забыл про свою дочь, может быть, какие-то временные трудности", "так вы же вроде до этого писали, что он не платит, а теперь пишете, что переводы были... Понятно, что ничего не понятно", "он не платит с июня, то есть все эти годы он платил, и мадам все устраивало. Выглядит отвратно", "как только Акиньшина родила, весь негатив вышел. Бывает, люди расходятся в жизни, а человеком нужно оставаться всегда. Я не думаю, что здесь вопрос финансов. Свое счастье нужно строить", "Оля сама решила рожать в США и остаться там, лишив дочь встреч с отцом. Подло теперь предъявлять, что Данила нечасто прилетает", – высказались комментаторы.

"Может, надо помочь Козловскому?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pablo_derevyanko; danilakozlovsky

На ситуацию отреагировали и знаменитости. Коллега Козловского Павел Деревянко поддержал его.

"Честно говоря, я не верю. Я не представляю такого, чтобы Данила не давал денег своей дочке", – высказался актер в беседе с изданием Super.

При этом блогер и многодетная мать Мария Погребняк раскритиковала Козловского.





Мария Погребняк блогер Когда алименты не платит мужчина, у которого есть деньги, у которого высокий доход... Для меня это за гранью добра и зла. Это какой-то циничный выбор. Это когда ты ставишь свой кошелек выше жизни собственной крови.

Позже Мария прокомментировала и публикацию Козловского, отметив, что актер "говорит об эмоциях и "внимании", а Зуева оперирует датами и счетами".

Телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с изданием VOICE заявила, что "мужчина однозначно должен позаботиться о своем потомстве". При этом она не исключила, что у Козловского могут быть финансовые трудности.

"Может, он меньше стал зарабатывать, просто ему денег не хватает? Может, надо помочь Козловскому? Кинуть народу клич: "Помогите Козловскому и дайте на его ребенка 2 рубля". Надо помогать", – сказала Бледанс.

Большая семья

Фото: legion-media.com; legion-media.com/ТАСС/Антон Новодережкин

Роман Козловского с Зуевой начался в 2015-м. В марте 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина, однако вскоре возлюбленные расстались. Они не комментировали причины. Только весной 2021-го Козловский высказался в интервью, заявив, что "поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле". Данила старался регулярно навещать дочь, несмотря на то что наследница живет вместе с матерью в США.

При этом в 2020-м актеру приписали роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Лишь в сентябре 2025-го догадки поклонников подтвердились, когда актриса опубликовала совместный снимок с Козловским. По данным СМИ, пара могла узаконить отношения. В мае 2026-го у Козловского и Акиньшиной родился сын, которого назвали Лео.

Для Акиньшиной ребенок стал четвертым. У нее есть наследники от первых двух браков. В мае 2026-го СМИ сообщили, что Козловский купил для возлюбленной дом с земельным участком в элитном подмосковном поселке.