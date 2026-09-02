Елена Товстик прокомментировала иск Полины Дибровой к ней на 5 миллионов рублей

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина подала иск к Елене Товстик. Светская львица потребовала 5 миллионов рублей от бывшей жены своего возлюбленного. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прежде всего я мать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polinadibrova; elenatovstik

Полина Диброва подала иск к бывшей жене своего возлюбленного – многодетной матери Елене Товстик. Причиной стала публикация в соцсетях последней, появившаяся в июле 2026-го. По мнению Полины, пост порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Истица требует признать сведения, указанные в тексте, не соответствующими действительности, обязать Товстик удалить запись и опровергнуть ее содержание. Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва также намерена получить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

Полина объяснила в разговоре с изданием "СтарХит", что спокойно относится к хейту, однако не готова терпеть публичные нападки, когда в них упоминается ее семья.





Полина Диброва экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Дело коснулось моих детей, и я не буду молчать. Нападки в сторону моей семьи я не терплю. За клевету и оскорбления пора отвечать. Самое дорогое в жизни для меня – дети. Прежде всего я мать. Никому не позволю развивать свой блог и пиариться за счет этого.

Диброва добавила, что дети не должны становиться "разменной монетой в имущественных и любых других спорах".

"Встречный иск за моральный ущерб"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

В свою очередь Елена отреагировала на иск Полины в своих соцсетях, написав, что ее "встречный иск за моральный ущерб" составил бы "миллиард".





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Судебные разбирательства – это уже территория закона. Если у кого-то есть претензии, пусть они рассматриваются в установленном порядке. Я отношусь к этому спокойно и намерена защищать свои права и права своих детей исключительно законными способами.

Кроме того, Елена задалась вопросом, "где находится честь у любовниц".

Пост, послуживший поводом для судебных разбирательств, был опубликован в соцсетях Елены Товстик 21 июля. Многодетная мать позволила ряд громких высказываний в адрес соперницы. Экс-супруга бизнесмена заявила, что Диброва сначала стала "близкой подругой", а также крестной матерью их общего с Романом ребенка, после чего "предала всех".

Кроме того, автор обвинила Полину в том, что та якобы неподобающе ведет себя с общими детьми Елены и Романа.





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, где 18+ лет, развращает их.

К тому же Елена указала в посте, что роман ее бывшего мужа с Дибровой якобы длился 10 лет. По словам многодетной матери, сложившаяся ситуация травмировала ее детей, которые теперь живут в разных домах.

"Отобрала моего родного сыночка Артема у меня. <...> Он жил с сестрой Агатой в одной комнате, 4 года жили, они не могут быть друг без друга, их разлучают, и они не видят друг друга год, очень редко на 15 минут для фото под присмотром отца. Мои дети страдают друг без друга", – указала Товстик.

"Две семьи разрушила и всем добра желает!"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Дибровы расторгли брак в сентябре 2025-го. На фоне развода знаменитостей распалась и семья Романа и Елены Товстик. Роман и Полина образовали новую пару, при этом бизнесмен продолжает решать с бывшей женой и матерью шестерых общих детей разногласия по поводу имущества и опеки.

При этом резонанс вокруг истории не утихает весь год, потому что ее участники периодически публично высказываются по этому поводу. В частности, пару дней назад на YouTube-канале журналиста Ксении Собчак было опубликовано интервью с Дмитрием Дибровым продолжительностью 3,5 часа. В разговоре также была затронута тема отношений телеведущего с экс-супругой и последующего развода.

Комментаторы скептически отнеслись к очередной порции откровений от знаменитости.

"Понимаю, почему Полина ушла к Товстику, который двух слов связать не может. Наслушалась", "Полина, мы 3 часа послушали и больше не осуждаем", "ты ему слово, он тебе: донской казак!", "он же все время как на митинге", "даже мне через экран захотелось уйти к Товстику", "реклама здесь – глоток свежего воздуха", "во всех дипломных работах нет столько воды, сколько в словах Диброва", "король всех душнил. Всех душнил передушнил", "Тихий Дон" дочитать было проще, чем досмотреть интервью Диброва", "как будто на меня упал книжный шкаф", – соревновались в остроумии комментаторы.

Заступиться за Дмитрия решила его экс-супруга Полина. Она записала видео в своих соцсетях, в котором отметила, что Дибров "навсегда останется семьей" для нее.





Полина Диброва экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва 3,5 часа пролетели вмиг, и я насладилась вашими диалогами. Конечно, мы поймали волну хейта. Конечно, люди хотели грязи, разборок и говнеца. А тут просто схлестнулись два интеллектуала и поговорили. Кстати, в моем бывшем гриль-домике. Друзья, ну, в конце концов, уже пора стать чуточку добрее.

Однако не все комментаторы оценили благородный жест Полины и тоже отсыпали ей хейта под ее роликом.

"Все слова такие наигранные!", "правильно, путь назад не надо отрезать, вдруг еще пригодится", "такое ощущение, что эти все обвинительно-оправдательные интервью только вредят всем вам. Как будто тишины не хватает", "искренности бы", "а гордитесь ли вы тем, что ваш нынешний, возможно, будущий муж, не защищает так свою семью, свою бывшую супругу?", "Полина, странные у тебя представления о защите семьи", "какая добрая девочка, две семьи разрушила и всем добра желает!" – написали Полине комментаторы.

При этом есть и те, кто поддержал Диброву, отметив ее выдержку, спокойствие и достоинство при комментировании этой щекотливой темы.