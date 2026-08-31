Илья Авербух прокомментировал предположения о третьей беременности Лизы Арзамасовой

Актрису Лизу Арзамасову заподозрили в третьей беременности: поводом послужил ролик, который знаменитость выложила в своих соцсетях. Домыслы даже пришлось комментировать супругу звезды "Папиных дочек", фигуристу Илье Авербуху. Подробности – в материале Москвы 24.

"Кажется, уже и живот заметен"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова выложила в своих соцсетях видео с празднования дней рождения двоих детей от фигуриста Ильи Авербуха – Льва и Лии. 8 августа дочери знаменитостей исполнилось 2 года, а 14-го числа – 5 лет сыну. Пара устроила большой праздник с гостями и насыщенной программой. Детей развлекали аниматоры-пираты, малыши катались на пони-единороге, прыгали на батуте, смотрели шоу мыльных пузырей и кукольный спектакль, угощались жареным мороженым и танцевали на дискотеке.

Звезда "Папиных дочек" отметила, что детям некогда было скучать: активности сменяли друг друга на протяжении 4 часов, а гости переключались с одного развлечения на другое. Елизавета добавила, что у именинников и гостей осталось много впечатлений.

Ролик умилил пользователей: они отметили душевность и оригинальность программы и оставили массу добрых пожеланий детям и всей семье. Однако часть фолловеров обратила внимание на саму Лизу: некоторые подписчики решили, что за платьем свободного кроя актриса скрывает округлившийся живот, и принялись строить предположения и даже поздравлять с пополнением.

"Уже и живот на этом фото видно", "как я рада за Лизу! Поздравляю с беременностью", "молодцы. Будет третий", "не ждет ли она третьего? Кажется, уже и живот заметен", – высказались подписчики.

Пользователи также обратили внимание, что актриса держала в руках винный бокал, в котором, предположительно, была вода. Это также подкрепило подозрения подписчиков. Сама актриса никак не комментировала домыслы. В свою очередь, Илья Авербух в беседе с изданием "СтарХит" ответил всем любопытным.

"Нет, точно, 100% нет!" – уверенно ответил Илья на вопрос о возможной беременности его супруги.

"Пусть будут счастливы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/liza_arzamasova

Арзамасова и Авербух познакомились на съемках телевизионного ледового шоу в 2010-м. Тогда актрисе было 15 лет, фигуристу – 37. После этого спортсмен пригласил Арзамасову на главные роли в двух детских ледовых шоу, а затем их пути разошлись на несколько лет.

О том, что пару связывают романтические отношения, стало известно лишь в 2020-м. В том же году они поженились, а вскоре стали родителями сына Льва. Дочь Лия появилась на свет в августе 2024-го.

Для актрисы брак со спортсменом единственный, Авербух же около 12 лет был женат на фигуристке Ирине Лобачевой: в 2004-м у пары родился сын Мартин, однако уже в 2007-м они объявили о разводе. К слову, экс-супруга скептически отреагировала на новый роман Авербуха, когда о нем стало известно в 2020-м. В интервью Sports.ru она заявила, что не против их свадьбы, но посоветовала Авербуху не подпускать молодую супругу "к своей недвижимости".





Ирина Лобачева фигуристка Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. <...> Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно...

Однако перед свадьбой женщины смогли найти общий язык, и Ирина изменила свое мнение о Лизе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", – сказала Лобачева.

Экс-супруга Авербуха также отметила, что их общий сын Мартин хорошо воспринял новую жену отца.

"15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/liza_arzamasova

Авербух и Арзамасова стараются не афишировать детали личной жизни и не попадать в скандалы, однако в мае 2025-го фигурист нарушил эту традицию. Он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о знакомстве с Лизой, допустив спорную фразу.





Илья Авербух фигурист, продюсер, хореограф 15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было.

Пользователи Сети осудили слова спортсмена, отметив, что до 18 лет – это ребенок или подросток. Некоторые также выразили мнение, что Арзамасова в свои 15 выглядела даже моложе. Хейт в адрес фигуриста был настолько сильным, что даже Собчак заступилась за гостя в своих соцсетях.

"Друзья, а что за лицемерие и "кипеж вокруг ничего"? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем", – написала Ксения.

Авербуху тоже пришлось публично оправдываться. Илья отметил, что под фразой "у нее все было" имел в виду большой актерский опыт, узнаваемость и популярность Лизы.