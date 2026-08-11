Актриса Шпица ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за снимки кормления грудью

Актриса Катерина Шпица опубликовала серию снимков, на которых кормила грудью ребенка, однако наткнулась на хейт в Сети. При этом другие знаменитости поддержали звездную маму. Подробности – в материале Москвы 24.

"Родила ради того, чтобы кормить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица опубликовала серию снимков, на которых кормила грудью ребенка, сидя на лавочке на улице, а также в слинге во время получения диплома. В мае 2026-го звезда родила сына Богдана, при этом у Шпицы также есть старший ребенок Герман 2012 года рождения.





Катерина Шпица актриса Эти минуты кормления пронзительно нежны. Где-то месяц назад Богдаша наконец посмотрел на меня своими глазенками, не выпуская груди, осознанно улыбнулся хитренькой улыбкой волшебника и что-то сказал "с набитым ртом" на своем языке гуления. Как я этого ждала! Это ни с чем не сравнимое счастье. Иногда шучу, что родила ради того, чтоб кормить.

Знаменитость также поделилась, что поначалу ей было дискомфортно, однако это можно перетерпеть ради того, чтобы у малыша было "лучшее питание <...> по идеальному рецепту природы". Актриса призвала молодых мам тщательнее относиться к грудному вскармливанию и не отказываться от него, если нет серьезных противопоказаний.

"В большинстве случаев, чтобы успешно и в удовольствие кормить, нужно искреннее желание. При сложностях поможет консультант по грудному вскармливанию. Я обращалась и всем советую не бороться с трудностями в одиночку", – добавила актриса.

Однако не все подписчики оценили уровень откровенности Катерины. Под постом появились негативные комментарии.

"А на сцену тоже прям обязательно во время кормления выходить?", "кормление грудью настолько интимная вещь, зачем в интернет выставлять?", "другого места нет, где можно покормить? Или вас настолько забыли, что вы пытаетесь напомнить о себе?" – заявили комментаторы.

Катерина не стала молчать и ответила на хейт, подчеркнув, что те, кто популяризирует искусственное вскармливание, не подвергаются таким нападкам.

"Почему кормящие грудью женщины должны считать сцены своего кормления интимными или стыдными, будто это поход в туалет на виду у всех? Почему многим кажется нормальным снимать "ночную рутину с малышом", демонстрируя искусственное вскармливание и гаджеты, продаваемые для этого, возводя в ранг нормы такое вскармливание, но кажется стыдным показать, как воздушно и прекрасно грудное вскармливание?" – задала вопрос Шпица.

К слову, в комментариях много и тех, кто встал на сторону актрисы.

"Все правильно, надо показывать, что кормление грудью – это круто, а то сейчас большинство детей на смесях", "столько любви и нежности в каждом фото", "я семь раз рожала ради таких моментов", "спасибо вам за такой пример! В мире, где уже большинство детей не на ГВ, это редкость, тем более среди звезд", "прекрасные фотографии, ничего кроме восхищения!", "как грустно, что столько желчных комментариев, и, на удивление, большинство от женщин", – высказались подписчики Катерины.

"Один такой пост может поменять многое"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katerinashpitsa

Актрису поддержали и другие знаменитости. Например, певица Катя IOWA написала в комментариях, что у нее тоже были "лучшие полтора года в жизни, когда кормила сына". Исполнительница хита "Маршрутка" также ответила на один из негативных комментариев и объяснила, зачем ее тезка опубликовала пост о грудном вскармливании.

"Не представляете, как это важно для сомневающихся женщин, которые начитались на форумах о неудачных историях кормления! Один такой пост может поменять многое", – отметила IOWA.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко написала в комментариях, что вдохновилась Шпицей и уже в своих соцсетях опубликовала снимок, как она кормит грудью.





Регина Тодоренко телеведущая, блогер Если кормишь – это не подвиг, это выбор, который стоит уважения. Если не получилось по каким-либо причинам – тоже не приговор. Ты все равно лучшая мама для своего ребенка.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/reginatodorenko

Мать троих детей добавила, что польза грудного вскармливания доказана наукой.

К слову, дискуссия о публичном кормлении грудью и уместности обсуждения процесса не нова. В Сети нередко возникают споры на эту тему. Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова еще в 2016-м выступила в своих соцсетях против осуждения кормящих матерей. Она опубликовала снимок, на котором обнаженной кормит своего маленького сына.

"Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления", – подписала кадр супермодель. К слову, в мае 2026-го она объявила о шестой беременности.

Экс-солистка группы Demo и мама четверых детей Саша Зверева регулярно подвергается нападкам в личном блоге. Исполнительница пропагандирует естественное материнство, в том числе и кормление грудью в публичных местах, считая это необходимостью, а не прихотью.





Саша Зверева экс-солистка группы Demo Не может же молодая мама безвылазно сидеть дома! Просто не нужно выставлять процесс напоказ, во всем нужна разумная мера. Если мама здравомыслящая и обладает чувством собственного достоинства, она не станет оголять грудь на виду у всех. Кормление грудью должно происходить в укромном месте. Я стараюсь уединиться, укрыться шалью или спрятаться за кем-то из близких. Всегда можно найти способ сделать процесс незаметным и комфортным как для мамы с малышом, так и для окружающих.

В Госдуме тоже не раз обсуждались меры поддержки для кормящих мам. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая подчеркнула, что нововведения должны обеспечить право на ГВ в общественных местах.

"Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте", – отметила Буцкая.

Помимо этого, планируется предусмотреть создание комнат для кормящих матерей в компаниях, штат которых превышает 50–100 человек, добавила парламентарий.

В июле 2026-го Буцкая также отметила, что законопроект подготовлен, однако предварительные шаги до его внесения еще не пройдены.