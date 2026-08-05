Сати Казанова поддержала Савичеву, которая исчезла из соцсетей из-за хейта

Певица Юля Савичева взяла перерыв от соцсетей из-за обрушившегося на нее хейта: исполнительница столкнулась с жесткой критикой своего нового имиджа. Знаменитость поддержали коллеги, среди которых Сати Казанова и Денис Клявер. Подробности – в материале Москвы 24.

"Верните старую Савичеву"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yuliasavicheva

Певица Юля Савичева решила взять перерыв от соцсетей, об этом она рассказала в своем блоге 1 августа. Знаменитость написала, что устала от повышенного внимания к себе из-за внезапной смены публичного образа.





Юлия Савичева певица Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида, вплоть до трусов, и постоянных "верните старую Савичеву".

Исполнительница добавила, что какое-то время контент будет публиковать ее команда.

Коллега Савичевой Илья Гуров публично поддержал певицу. По его мнению, Юля не зря отказалась от прежнего лирического образа и начала делать то, что ей нравится.

"Юлия Савичева – это яркий пример того, как не нужно бояться, держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя. <...> Сейчас пришло время – она счастливая жена, мама, успешная артистка со сложившейся аудиторией, которая поддерживает ее начинания и продолжения, поэтому у нее все козыри в рукаве", – отметил Гуров.

Певец также добавил, что такой цифровой детокс позволит Юле абстрагироваться от негатива и продолжать двигаться в выбранном направлении.

Савичеву также поддержала певица Сати Казанова в комментариях под постом Юлии.





Сати Казанова певица Юль, отдохни и с новыми силами возвращайся, чтоб и дальше круто и смело быть собой и делать то, что тебе в радость!

В свою очередь, певец Денис Клявер в комментариях назвал Савичеву "очень крутой".

"Просто крики на шашлыках"

Юлия Савичева стала известна благодаря проекту "Фабрика звезд". Настоящую популярность ей принесли именно лирические композиции, в числе которых "Если в сердце живет любовь", "Высоко", "Привет", "Прости за любовь" и другие. Ее публичный образ был соответствующим – женственным и нежным. Однако с конца 2024-го ее имидж претерпел серьезные изменения, став более неформальным и рокерским. Стрижка стала заметно короче, макияж с густо подведенными глазами – ярче, одежда – зачастую черная и кожаная.

39-летняя Савичева появилась в новом образе на музыкальной премии "Жара Music Awards" в апреле 2026-го. При этом ее волосы, открытые участки тела и одежда были залиты грязью. Певица объяснила журналистам, что своим появлением протестовала против гламура, подчеркивая важность внутренней гармонии.

"Все очень боятся показать себя настоящими. Я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким, какой он есть, и показывал это другим людям", – сказала Савичева.

Однако не все знаменитости восприняли перформанс позитивно. Например, модель и блогер Алена Водонаева, которая тоже была на мероприятии, заявила в интервью радио "Комсомольская правда", что посчитала манифест Юлии против гламура неуместным на красной дорожке. Блогер отметила, что дресс-код был объявлен заранее и, по ее мнению, гости должны его придерживаться.





Алена Водонаева модель, блогер Мне кажется, надо уважать организаторов, и лучшее средство для этого – дресс-код и аккуратность. Ани Лорак испачкала платье в этот вечер об ее мазут. Еще несколько девушек в белых платьях испачкались. И я на своих фотографиях тоже вижу, что я стою, позирую, а рядом со мной грязь.

При этом Савичева экспериментирует не только с внешним видом, но и с творческим материалом: вместо поп-лирики – тяжелый рок. Кроме того, певица всерьез увлеклась экстрим-вокалом. Однако не всем поклонникам пришелся по душе новый стиль исполнительницы. Юзеры даже сравнили Юлю с Глюкозой, которая тоже недавно сменила имидж.

"Савичеву Глюкоза укусила?", "как будто у взрослой 40-летней женщины кризис", "это не экстрим-вокал, а его пародия. Нет расщепления, нет подачи. Элементарно ничего не поставлено. Просто крики на шашлыках", "никто не против экстрим-вокала, но он должен быть уместен и звучать как минимум безопасно для вашего голоса и наших ушей. Просто возьмите паузу, доучитесь паре приемов и вставляйте их в тему", "может, стоит прислушаться к мнению общественности?", "обычным слушателям не нужны ни рыки, ни крики, ни вопли", "люблю вашу музыку, но вы свернули не туда", – высказались комментаторы.

Однако нашлись и те, кто поддержал певицу.

"Нужно иметь огромную смелость, чтобы проявляться и показывать миру истинную себя", "впервые Юлию увидел еще в 2002-м, и уже тогда она тяготела к более тяжелому материалу, чем ее окружение. Для большинства это внезапное перевоплощение, а для меня – логичное развитие артиста. В сад всех", "почему вы напрочь отрицаете все достижения Юлии только потому, что она показала вам то, чем действительно горит?", "иногда самое сложное – не подстраиваться под ожидания других, а просто быть собой", "в какой момент вообще люди решили, что они имеют право что-то требовать от творчества другого человека?" – написали поклонники.

В свою очередь, продюсер Сергей Дворцов вступился за Савичеву, отметив, что сравнения ее с Глюкозой совершенно неуместны.

"Нет, ее Глюкоза не укусила и не заразила. Давайте не сравнивать. Юлия никогда не выходила под запрещенными веществами или алкоголем на сцену, а Глюкоза, к большому сожалению, выходила не раз", – подчеркнул Дворцов.





Сергей Дворцов продюсер Юля безумно талантливая. Она легенда. Насколько я знаю, она сейчас усердно работает на студии звукозаписи и еще парочку хитов для своих поклонников готовит.

Продюсер также подчеркнул, что артистам свойственно менять репертуар и образы. Тем более, по его словам, апгрейд Савичевой не сказался на ее заработках и количестве корпоративов и даже в целом положительно повлиял на ее карьеру.