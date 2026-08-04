Ариана Гранде заявила, что грядущая пауза в карьере не связана с ее здоровьем

Американская певица Ариана Гранде заявила, что перерыв в карьере никак не связан с проблемами со здоровьем или критикой ее внешности в Сети. Подробности – в материале Москвы 24.

"Все с точностью до наоборот"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arianagrande

3 августа зарубежные СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде возьмет перерыв в карьере. По данным инсайдеров, это произойдет после завершения тура Eternal Sunshine в Лондоне 1 сентября.

"Она с нетерпением ждет окончания гастролей, чтобы завершить их на высокой ноте – в добром здравии и с радостью, а затем взять заслуженный перерыв от публичных выступлений и мероприятий, которые неизменно привлекают к ней пристальное и порой навязчивое внимание общественности", – заявил представитель певицы изданию People.

Гранде также отказалась от участия в мюзикле Sunday in the Park with George, премьера которого запланирована на 2027-й.

Некоторые СМИ уловили в словах инсайдера намек на то, что перерыв может быть связан со слухами вокруг здоровья и внешности певицы. Едва ли не каждое ее публичное появление на протяжении уже нескольких лет сопровождается бурными обсуждениями в Сети: поклонники бьют тревогу из-за чрезмерной худобы кумира. Появлялись предположения, что у Гранде может быть анорексия, и в целом фанаты отмечали ее якобы изможденный вид. Подобные разговоры усилились после выхода клипа на ее трек Petal 31 июля, где Ариана демонстрирует фигуру.

Однако позднее сама звезда решила опровергнуть то, что перерыв в карьере связан с подобными слухами. Во время концерта в Чикаго 3 августа Гранде прокомментировала новости о грядущем творческом отпуске, отметив, что он был запланирован заранее и решение не было "спонтанной реакцией или импульсивным поступком".



Ариана Гранде певица Это решение я обдумывала и приняла втайне от всех уже давно, оно продиктовано взвешенным подходом и ощущением внутренней силы. <...> Я решила поделиться этим, потому что слышала, будто фанаты обеспокоены, что негатив все разрушает для меня, но должна сказать: на самом деле все с точностью до наоборот. Честно, дело совсем не в этом.

Исполнительница добавила, что порой людям просто нужен отдых.

"Какая бы шумиха ни раздавалась вокруг, ничто не сможет исказить мою реальность или стать для меня более подлинным и значимым, чем та любовь, которую мы разделяем. Вся эта чушь – не моя ноша, поэтому я ее на себе и не тащу", – отметила Гранде, заявив, что нынешний тур стал для нее "самым исцеляющим, прекрасным, преображающим, великолепным и особенным событием в жизни".

"Я переживала худшие времена своей жизни"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arianagrande

Поклонники стали обращать внимание на чрезмерную, по их мнению, худобу исполнительницы около 3 лет назад. В апреле 2023-го Гранде ответила на сплетни в своих соцсетях, призвав фанатов быть более деликатными и перестать обсуждать внешность других, даже если это происходит из благих намерений.





Ариана Гранде певица В моем случае та фигура, с которой вы сравниваете мое нынешнее тело, была самой нездоровой версией моего тела. Я принимала много антидепрессантов, заливала их алкоголем, неправильно питалась и переживала худшие времена своей жизни. Вы принимаете тот вид за "здоровый", но на деле он таким не являлся.

В декабре 2024-го в одном из интервью знаменитость даже прослезилась, отвечая на вопрос, как она справляется с хейтом по поводу внешности.

"Я слышала все версии того, что со мной не так. Ты исправляешь это, но потом все становится не так уже по другим причинам. Но самое ужасное, что все это касается самой простой вещи – внешнего вида", – заявила Гранде.

Певица также выразила мнение, что никто не имеет права комментировать чужую внешность в принципе, тем более ее критиковать. При этом она подчеркнула, что со временем научилась не обращать внимания на хейт.

"У меня есть работа, которую нужно делать, у меня есть жизнь, которой нужно жить, у меня есть друзья, которых нужно любить, мне есть чем заняться, правда", – добавила Ариана.

В начале декабря 2025-го знаменитость вновь разместила в своих соцсетях фрагмент того интервью.

"Повторный репост с прошлого года в качестве нежного напоминания для всех", – подписала ролик Гранде.

"Тесные связи"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arianagrande

Беспокойство фанатов небеспочвенно, ведь, помимо масштабного турне, Гранде пережила и серьезные изменения в личной жизни. В июне стало известно, что Ариана рассталась с возлюбленным, актером Итаном Слейтером, спустя 3 года отношений. Их роман начался в 2023-м с громкого скандала: Итан ради Арианы развелся с женой Лилли Джей, их общему ребенку на тот момент было всего около года.

При этом слухи о разладе между Гранде и Слейтером появились еще осенью 2025-го. Инсайдеры сообщали, что Итан оказался не вполне готов к настолько публичной жизни.

"Иногда он думает, что стоило остаться в своей спокойной жизни", – отметил источник издания Daily Mail.

Одной из версий разлада в паре называлось увлечение Арианы женатым коллегой Аароном Тейлором-Джонсоном. Однако информация не получила подтверждения.

В середине июля СМИ сообщили, что певица возобновила отношения с другим экс-возлюбленным, танцором Рики Альваресом, с которым у нее был роман в 2015-м. Источник издания Page Six сообщил, что певица занята гастрольным туром, поэтому пара не торопит события.





источник, знакомый с ситуацией Рики на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с семьей Арианы, и она это очень ценит. Он также старается приезжать и поддерживать ее во время гастролей, и это не остается незамеченным.

Также папарацци несколько раз заставали пару вместе: во время романтических прогулок, походов за продуктами и вечеринки в честь дня рождения певицы.