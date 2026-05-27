Пять знаменитостей, которые ждут скорого пополнения в семье

Супермодель Наталья Водянова станет матерью шестой раз. Знаменитость подтвердила интересное положение, снявшись для обложки нового номера французского Vogue. Кто еще из звезд готовится к пополнению, расскажет Москва 24.

Наталья Водянова

Фото: Getty Images/Arnold Jerocki

Супермодель появилась на обложке нового номера французского Vogue, официально подтвердив беременность, слухи о которой появились в апреле.

Анонсируя новый выпуск, руководитель редакционного контента французского Vogue Клэр Томсон-Джонвилл заявила, что Наталья поделилась с ней "по секрету" тем, что беременна, в начале 2026-го.





Клэр Томсон-Джонвилл руководитель редакционного контента французского Vogue Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки. Во время нашего разговора Наталья идеально воплотила образ материнства – осознанного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс.

Для 44-летней Водяновой это будет шестой ребенок. Троих детей супермодель родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом, однако семья распалась. С 2020-го Наталья замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно. Еще до официальной росписи у пары родились двое сыновей. Пол третьего совместного ребенка супругов пока не известен.

Натали Портман

Фото: Getty Images/Dominique Charriau

Звезда Голливуда тоже готовится стать многодетной матерью: она объявила о третьей беременности в середине апреля в интервью журналу Harper’s Bazaar. Это будет первый общий ребенок актрисы с нынешним бойфрендом, музыкантом и продюсером Танги Детаблем, о романе с которым стало известно в 2025-м.





Натали Портман актриса Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо.

Пол третьего ребенка Натали пока неизвестен. У 44-летней Портман двое детей от брака с танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье.

Эльза Хоск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hoskelsa

37-летняя шведская топ-модель и одна из "ангелов" Victoria’s Secret рассказала подписчикам о второй беременности в начале апреля.

"Последние 6 месяцев я выращиваю маленький комочек!" – подписала Эльза снимки, на которых виден округлившийся живот.

Пол ребенка пока неизвестен. С 2015-го Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В 2021-м у пары родился первенец – дочь Тууликки Джоан Дейли.

Обри Плаза

Фото: Getty Images/Slaven Vlasic

Также в начале апреля стало известно, что 41-летняя американская актриса и продюсер ждет первенца. Издание People со ссылкой на источник сообщило, что Обри готовится родить осенью. Вскоре и сама знаменитость подтвердила новость в эфире одного из подкастов.

"На нем уже надеты плащ и маленькая шапочка. Думаю, он скоро родится", – пошутила актриса.

Плаза добавила, что она в восторге от предстоящего материнства и все это кажется ей интересным. Актриса состоит в отношениях с коллегой Крисом Эбботтом, для которого будущий ребенок также станет первым.

Лиза Моряк

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moryakliza

Актриса рассекретила третью беременность в марте 2026-го в своих соцсетях, опубликовав снимки и видео с округлившимся животом.





Лиза Моряк актриса Третий ребенок – это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья – это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире.

30-летняя Лиза замужем за режиссером Сариком Андреасяном с 2022-го. В 2023-м у супругов родилась дочь, которую назвали Элизабет, в 2025-м – девочка, которой дали имя Шарлиз. 18 мая пара провела гендер-пати и узнала пол третьего ребенка – у Сарика и Моряк родится сын.