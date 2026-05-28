Пик похолодания наступит в Москве в предстоящие сутки

Пик похолодания ожидается в Москве в предстоящие сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг, 28 мая, будет пасмурная погода, пройдут кратковременные дожди. Днем температура составит 8–11 градусов, что соответствует климатической норме сентября.

На следующий день, 29 мая, в сумерках воздух в столице остынет до 3–6 градусов, а в Подмосковье – до 1–6 градусов. Днем столбики термометров в Москве покажут от 9 до 12 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

При этом в начале июня жителям столицы не стоит ждать 30-градусной жары. На следующей неделе воздух в городе прогреется лишь до 24 градусов, такой температурный режим закрепится уже с первых чисел лета.