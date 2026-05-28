Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как безопасно пользоваться нейросетями

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали, какие правила нужно соблюдать при использовании искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не допустить утечки важной информации и личных сведений, передает портал мэра и правительства столицы.

ИИ все чаще помогает в решении разнообразных задач – от составления писем и резюме до планирования путешествий и подготовки смет ремонта. Однако, несмотря на удобство, публичные нейросети остаются общедоступным инструментом, поэтому к загрузке в них любой информации нужно подходить с осторожностью.

Руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина подчеркивает, что нейросети не обеспечивают конфиденциальность данных. Система собирает, анализирует и запоминает информацию, к примеру, чтобы дообучать модели, составлять профили пользователей или подбирать персональные рекомендации. Все эти сведения хранятся на сторонних серверах, что создает риск их кражи и использования в мошеннических целях.

"Поэтому не стоит делиться с нейросетями личными, финансовыми, медицинскими и корпоративными данными, а также любой приватной информацией. Каждый раз, прежде чем доверить что-либо генеративным чат-ботам, задавайте себе вопрос: готовы ли вы к тому, что эти сведения станут известны всему интернету", – отмечает она.

Эксперты проекта "Перезвони сам" советуют не указывать в промпте – запросе к нейросети – любые данные, которые могут раскрыть личность: фамилию, имя, отчество, адрес, контакты, паспортные данные, ИНН. Особую осторожность нужно проявлять с биометрической информацией – отпечатками пальцев, сканами лица или записями голоса. В отличие от паролей, такие данные невозможно заменить.

То же касается финансовой информации. Эксперты не рекомендуют передавать нейросетям платежные данные при запросах о финансовых планах, инвестициях или скидках. Номера карт, реквизиты счетов, детали транзакций, ПИН‑ и CVV‑коды, а также изображения финансовых документов, по мнению специалистов, лучше не загружать в систему.

Также не стоит делиться с ИИ своими медицинскими данными. Рентгеновские снимки, выписки из медкарты, рецепты и планы лечения могут не только утечь, но и быть неверно интерпретированы ИИ. Это способно повлиять на лечение, диагноз или даже социальный статус, поэтому стоит помнить, что ответы нейросетей – лишь справочная информация, а не замена консультации врача.

Еще одна категория данных, которую эксперты не рекомендуют загружать в публичные нейросети, – корпоративная информация. Бизнес‑планы, базы клиентов, бюджеты, стратегии развития, логистические схемы и условия контрактов являются интеллектуальной собственностью или коммерческой тайной. Попадая в нейросеть, они могут быть использованы для дообучения модели – и тогда фрагменты этих документов потенциально станут доступны другим пользователям.

Это грозит утечкой данных и юридическими последствиями, особенно если информация подпадает под соглашение о неразглашении. Сотрудник, подписавший такой документ при приеме на работу, несет ответственность за сохранность конфиденциальных сведений.

Для защиты данных эксперты "Перезвони сам" предлагают установить на компьютер локальную нейросеть – она работает без подключения к интернету и обрабатывает запросы прямо на устройстве, исключая риск передачи информации на сторонние серверы.

Для работы с корпоративной информацией специалисты рекомендуют использовать внутренние ИИ‑инструменты компании. Они функционируют в защищенном контуре и исключают риск попадания коммерческих сведений в открытый доступ.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью ИИ начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета России и МВД РФ. Уточнялось, что в 2025 и 2026 годах аферисты перешли к системному применению технологий ИИ.