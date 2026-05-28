Не менее 10 учениц погибли при пожаре в общежитии школы в Кении

Не менее 10 учениц скончались после пожара в общежитии школы в округе Накуру в центральной части Кении, сообщает Capital FM со ссылкой на командующего окружной полицией Самуэля Ндандьи.

Пожар произошел около 01:00 по местному времени, когда дети спали. В результате огонь распространился по зданию общежития и вызвал панику среди учащихся.

Несколько учениц получили травмы. Их доставили в ближайшие больницы. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Причины пожара пока не установлены. Полиция начала расследование ЧП.

Ранее в частном доме в селе Юрьевка Омской области шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате пожара. Среди погибших оказались 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

