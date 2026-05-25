11:33

600 человек эвакуировались из горящего хостела на востоке Москвы

Из горящего хостела на востоке Москвы эвакуировались 600 человек. В результате ЧП пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, люди смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, на место возгорания направлен пожарный вертолет. Кроме того, были запрошены дополнительные силы, в том числе кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД для регулировки движения. Также специалисты могут задействовать в тушении пожарный поезд.

Установление обстоятельств пожара взяла на контроль столичная прокуратура, добавили в пресс-службе ведомства. Точную причину возгорания эксперты назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.

О пожаре в хостеле на Монтажной улице стало известно 25 мая. Возгорание было зафиксировано на втором этаже здания. Там наблюдается сильное задымление, а на кровле – открытое горение. Пожару уже присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее производственное здание загорелось на Вернисажной улице в Москве. Изначально пламя охватило 200 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась до 3 тысяч "квадратов". Из здания были эвакуированы 5 человек.

Ситуация осложнялась обрушением кровли на площади 2,5 тысячи "квадратов". В тушении возгорания задействовали более 140 специалистов и 40 единиц техники. Спустя время пожар удалось ликвидировать.

