Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 05:20

Происшествия

Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в производственном здании на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании в производственном здании поступило вечером 12 мая. Изначально огонь охватил 200 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась до 3 тысяч "квадратов". Из здания были эвакуированы 5 человек.

Ситуация осложнилась обрушением кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали свыше 140 специалистов и 40 единиц техники.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика